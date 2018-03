Голф Големият Фил Микелсън отново е шампион 1 687 дни по-късно 05 март 2018 | 18:59 0 0 0 1 0



Микелсън победи Джъстин Томас в плейоф и грабна титлата с резултат 16 под пара, след като бе 5 под пара (66) във финалния кръг. Самият Томас пък направи един от ударите на турнира, като завърши кръга си с чудесно изпълнение от 121 ярда за ийгъл по последната 18-а дупка.

Phil wins



Thomas' missed putt hands Mickelson the #WGCMexico title. pic.twitter.com/56IwTojbVY — The European Tour (@EuropeanTour) March 4, 2018

В плейофа обаче той пропусна възможността да вкара битката във втора дупка, след като още при изпълнението на заключителния си удар усети, че е изпуснал идеалната линия, при което топката завърши отляво на флагчето.



Микелсън вече има четири поредни класирания в топ 10 на турнирите и общо осем през сезона. Букмейкърите значително повишиха шансовете му да спечели първия “мейджър” за 2018 година - “Мастърс” - през април, като последният с такова постижение на над 40-годишна възраст е Марк О’Миара (41) през 1998 година.

Phil Mickelson making people's dreams come true one day at a time pic.twitter.com/5dRCd7WjWM — Mexico Championship (@WGCMexico) March 3, 2018

Крайно класиране в WGC Mexico Championship:



1. Фил Микелсън - 16 под пара

2. Джъстин Томас - 16 под пара

3. Рафаел Кабрера Бейо - 15

4. Тайрел Хатън - 15

5. Кирадех Афибарнрат - 13

6. Брайън Хармън - 13 Петкратният победител в “мейджър” турнирите по голф Фил Микелсън стана шампион в тазгодишното издание на WGC Mexico Championship и така за първи път от 2013 година спечели събитие от календара на PGA тура. Статистиците изчислиха, че 47-годишният Микелсън триумфира отново след 1 687 дни, 40 488 часа, 2 429 280 минути и 145 756 800 секунди.Микелсън победи Джъстин Томас в плейоф и грабна титлата с резултат 16 под пара, след като бе 5 под пара (66) във финалния кръг. Самият Томас пък направи един от ударите на турнира, като завърши кръга си с чудесно изпълнение от 121 ярда за ийгъл по последната 18-а дупка.В плейофа обаче той пропусна възможността да вкара битката във втора дупка, след като още при изпълнението на заключителния си удар усети, че е изпуснал идеалната линия, при което топката завърши отляво на флагчето.Микелсън вече има четири поредни класирания в топ 10 на турнирите и общо осем през сезона. Букмейкърите значително повишиха шансовете му да спечели първия “мейджър” за 2018 година - “Мастърс” - през април, като последният с такова постижение на над 40-годишна възраст е Марк О’Миара (41) през 1998 година.1. Фил Микелсън - 16 под пара2. Джъстин Томас - 16 под пара3. Рафаел Кабрера Бейо - 154. Тайрел Хатън - 155. Кирадех Афибарнрат - 136. Брайън Хармън - 13

Още по темата

0 0 0 1 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 655

1