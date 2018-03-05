Дунав Dunav

Дунав 0:2 ЦСКА-София

последен:
05.03.2018

Пирин (Благоевград) - Дунав

следващ:
08.03.2018

създаване: 1949г.
стадион: Градски
президент: Симеон Симеонов
треньор: Малин Орачев
web: Дунав / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Станоев: Трябваше да изгонят Чорбаджийски (видео)

05 март 2018 | 17:17 - Обновена
Полузащитникът на Дунав Красимир Станоев изрази мнение, че съдията Георги Кабаков е трябвало да изгони бранителя на ЦСКА-София Божидар Чорбаджийски в мача между двата отбора. Бранителят на “червените” удари Васил Шопов, но получи само жълт картон.

“Удариха Васко Шопов с лакът, но съдиите не отсъдиха нищо, а бяха близо. Според мен трябваше да изгонят Чорбаджийски в тази ситуация. Имахме много добри моменти в днешния мач, но като че ли липса на концентрация ни костваше да допуснем гол и да не вкараме. Имах повече сантименти в този мач, защото съм играл в ЦСКА-София. Според мен се получи един равностоен мач и мисля, че можеше да стигнем до равенство”, каза Станоев.

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Спортни новини		 Прочетена 1447

Добави коментар ›› Коментари (4)

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martin
(Гост) 4
отговор
05 март 2018 | 18:35

taka e no tezi sudii trqbvA da se mahnat ot futbola Рейтинг: 0 0

Брат
(Гост) 3
отговор
05 март 2018 | 17:51

Първо трябваше да изгонят този от Дунав, за удар в гръб без топка, и писле ч. к. за защитника на ЦСКА. Рейтинг: 0 0

А!?
(Гост) 2
отговор
05 март 2018 | 17:45

Да го изгонят ли!? Това е ЦСКА-София , бе еееееееййй! Рейтинг: 0 0

Вилян
(Гост) 1
отговор
05 март 2018 | 17:34

ЦСКА-София ли каза или ЦСКА корви турски? Рейтинг: 2 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Верея - Пирин 0:0
                
                
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                          Ярмоленко - 52'
                      
                    
                    
                      
                          
Хановер 96 - Борусия Дортмунд 4:2

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

                

                    
                      
                          Аю - 47'
                      
                    
                    
                      
                          
Кристъл Палас - Уест Хям 2:2

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

                

                    
                      
                          Лукас Торейро - 26'
                      
                    
                    
                      
                          
Сампдория - Киево 4:1

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

                

                    
                      
                           Луис Гарсиа - 61'
                      
                    
                    
                      
                          
Юпен - Андерлехт 2:3

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

                

                    
                      
                          Хиодо - 60'
                      
                    
                    
                      
                          
Сапоро - Кашима 1:2

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

            

            

              
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