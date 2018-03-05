БГ Футбол Станоев: Трябваше да изгонят Чорбаджийски (видео) 05 март 2018 | 17:17 - Обновена 0 0 0 0 4 Полузащитникът на Дунав Красимир Станоев изрази мнение, че съдията Георги Кабаков е трябвало да изгони бранителя на ЦСКА-София Божидар Чорбаджийски в мача между двата отбора. Бранителят на “червените” удари Васил Шопов, но получи само жълт картон.



“Удариха Васко Шопов с лакът, но съдиите не отсъдиха нищо, а бяха близо. Според мен трябваше да изгонят Чорбаджийски в тази ситуация. Имахме много добри моменти в днешния мач, но като че ли липса на концентрация ни костваше да допуснем гол и да не вкараме. Имах повече сантименти в този мач, защото съм играл в ЦСКА-София. Според мен се получи един равностоен мач и мисля, че можеше да стигнем до равенство”, каза Станоев.

Още по темата

0 0 0 0 4 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1447 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1

