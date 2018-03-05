Станоев: Трябваше да изгонят Чорбаджийски (видео)

|футбол
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|КР
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ФК Далас - Реал Солт Лейк
|1:1
|КР
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СКА Хабаровск - Тосно
|0:1
|КР
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Ботев (Враца) - Черноморец (Балчик)
|3:2
|КР
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Леванте - Еспаньол
|1:1
|КР
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Уфа - Динамо (Москва)
|1:1
|КР
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Омония - АПОЕЛ Никозия
|0:2
|КР
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Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)
|0:0
|КР
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Брайтън - Арсенал
|2:1
|КР
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Локомотив (Москва) - Спартак (Москва)
|0:0
|КР
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Царско село - Локомотив (Горна Оряховица)
|1:0
|КР
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Лудогорец II - Несебър
|0:2
|КР
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Каен - Расинг Страсбург
|2:0
|КР
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Кьолн - Щутгарт
|2:3
|КР
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Левадиакос - Лариса
|2:1
|КР
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Барселона - Атлетико Мадрид
|1:0
|КР
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Витоша (Бистрица) - Славия
|1:1
|КР
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Манчестър Сити - Челси
|1:0
|КР
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Риека - Локомотива (Загреб)
|3:1
|КР
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Монпелие - Лион
|1:1
|КР
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Nea Salamis - Пафос
|1:3
|КР
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Арсенал (Тула) - Ахмат Грозни
|1:0
|КР
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Фрайбург - Байерн (Мюнхен)
|0:4
|КР
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Реал Сосиедад - Алавес
|2:1
|КР
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Олимпиакос - Панатинайкос
|1:1
|КР
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Валенсия - Бетис
|2:0
|КР
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Олимпик Марсилия - Нант
|1:1
|Хокей на лед
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|КР
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Колорадо Аваланч - Нашвил Предаторс
|3:4
|КР
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Флорида Пантърс - Филаделфия Флайърс
|4:1
|КР
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Анахайм Дъкс - Чикаго Блекхоукс
|6:3
|Волейбол
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|КР
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Верона - Копра Елиор (Пиаченца)
|3:2
|КР
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Лубе Банка (Мачерата) - Bcc Castellana Grotte - New Mater
|3:0
|КР
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Ители (Милано) - Нинфа (Латина)
|2:3
|КР
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Фидия (Падова) - Каза (Модена)
|1:3
|КР
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Веро Волей (Монца) - Итас Диатек (Тренто)
|3:12
|КР
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Сър Сейфити (Перуджа) - Равена
|3:0
|КР
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Биози Индекса (Сора) - Тоно Калапо (Вибо Валентия)
|3:1
(Гост) 4
отговор
taka e no tezi sudii trqbvA da se mahnat ot futbola Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Първо трябваше да изгонят този от Дунав, за удар в гръб без топка, и писле ч. к. за защитника на ЦСКА. Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Да го изгонят ли!? Това е ЦСКА-София , бе еееееееййй! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
ЦСКА-София ли каза или ЦСКА корви турски? Рейтинг: 2 1