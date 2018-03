Снукър Завръщането на Греъм Дот 05 март 2018 | 14:30 - Обновена 0 0 0 0 1



Изумително е как Дот не бе играл на какъвто и да е ранкинг финал от 2010 година насам, когато пък предложи най-добрия снукър в кариерата си (може би) и стигна отново до битката за най-ценния трофей в “Крусибъл”, но бе подчинен от Нийл Робъртсън. През 2006-а спечели маратона на финала с 18:14 срещу Питър Ебдън за единствената си световна титла, след като през 2004-а бе победен от Ракетата.

Graham Dott celebrates reaching the #SnookerShootOut Final #ClockIsTicking #ITV4 pic.twitter.com/YhpVj6r03h — James O'Mahoney (@JamesO_mahoney) February 11, 2018

Едва в Германския Мастърс Дот напомни за предишното си величие, когато елиминира Шон Мърфи и Бари Хоукинс и игра за трофея, макар да бе разгромен на финала от Марк Уилямс с 1:9. Седмица по-късно той стигна втори пореден ранкинг финал, макар и в ShootOut, където Михаел Георгиу спечели “престрелката”.

Самият Дот обясни, че често е питан дали още играе снукър, което го е притеснявало, но не и обезкуражавало. Сега едва ли някой ще се усъмни в професионализма му, тъй като вече увереността му се е върнала и той смело гледа към Световното първенство за един идеален завършек на преобръщащия представите сезон 2017/18.



Някои фенове бързат да го определят за методичен и скучен играч, а той всъщност е един от най-бързо мислещите и изпълняващи ударите състезатели - доказва го фактът, че е единственият с три полуфинала на ShootOut-a.

Graham Dott beats Judd Trump 6-2 in the #UKChampionship pic.twitter.com/lCbEyVA9OX — Dafasnooker (@Dafasnooker) December 4, 2017

Причината за изчезването на Греъм Дот от голямата сцена може да се намери в личната трагедия със загубата на неговия ментор и тъст, след която 40-годишният шотландец изпада в депресия. От известно време напоследък пък е измъчван от липса на сън, като в крайна сметка лекарите са намерили основният му проблем - сънна апнеа.



“Общо взето, спирам да дишам на моменти, докато спя. Гледал съм клипове на себе си, докато спя, мога да ви кажа, че все едно гледам “Екзорсистът”. Гърчове, въртене… Никога не спя дълбоко и поради тази причина постоянно съм уморен.



Снукър играчите често имат проблем със съня и настройването към часовата разлика, когато пътуват по турнирите, а аз се сблъсквам с това всеки изминал ден, постоянно. Така е много трудно да се играе снукър”, обяснява Дот.



Основната цел на шотландеца е да се завърне в топ 16 и да участва по право в “Крусибъл”, след като през последните три години трябва да се бори в квалификациите.



Важните години в кариерата на Греъм Дот:



1994 година - става професионалист

1999 година - прави максимален брейк от 147 точки в Откритото първенство на Великобритания, като стига първия си ранкинг финал в Откритото първенство на Шотландия

2004 година - стига до първия си финал на Световното първенство, губейки го от Рони О’Съливан

2006 година - печели първата си световна титла, побеждавайки Питър Ебдън. Показва трофея на стадион “Айброк” на любимия му футболен клуб Рейнджърс, като стига и до второто място в световната ранглиста

2007 година - печели Откритото първенство на Китай, побеждавайки Джейми Коуп на финала

2010 година - побеждава Марк Селби по пътя към трети финал в “Крусибъл”, който губи от Нийл Робъртсън

