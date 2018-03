Промоционално видео за Намаюнас срещу Йонджейчек II

Най-известната ММА организация в света се старае да представи на своите потребители още една голяма файт карта. Този път UFC се подготвят за дългоочакваното им 223-то издание. То ще се състои на 7ми април и ще е в Ню Йорк. Pay-per-view евентът ще включва втори мач за титлата между две от най-големите звезди в женския свят на Смесените бойни изкуства.



Шампионката Роуз Намаюнас ще се бие срещу жената, от която отмъкна златния пояс при 52-килограмовите дами. Йоана Йондейчек се подготвя, за да отмъсти за своята първа загуба в ММА кариерата си.



Намаюнас, спечели победа срещу фаворитката още в първия рунд на техния двубой чрез технически нокаут. От UFC издадоха промоционално видео, с което да заинтригуват публиката и да представят историята между двете опасни дами.

"Rose got lucky in our first fight. I believe she is a fluke." @JoannaMMA



"Joanna can believe whatever she wants." @RoseNamajunas



The first #UFC223 promo has just dropped! pic.twitter.com/sK71AcEpiv