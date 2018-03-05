Пратиха Станислав Тодоров на Черно море - Левски, вижте всички назначения

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Фен на Марек е абсолютен двойник на Мистър Бийн (снимки)
Мъж от Дупница е абсолютен двойник на най-големия комик в киното Роуън Аткинсън. 31-годишният Мирослав Иванов е една от атракциите в града заради огромната си прилика с по-известният като Мистър Бийн актьор. Походката ...Виж още
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Първа лига
Един от най-интересните сблъсъци от 24-ия кръг в Първа професионална лига - този между Черно море и Левски във Варна, бе поверен на Станислав Тодоров. Драгомир Драганов пък ще ръководи Берое - Лудогорец, докато ЦСКА-София - Етър е даден на Стефан Апостолов.
6 март, вторник, 17:30 часа
Берое - Лудогорец
Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов
Асистенти: Иво Николаев Колев и Димитър Божидаров Стоилов
Четвърти: Христо Пламенов Хаджийски
Доп. асистенти: Ангел Любенов Ангелов и Валентин Георгиев Станчев
Съдийски наблюдател: Валери Николов Цветков
7 март, сряда, 12:30 часа
Ботев (Пловдив) - Витоша (Бистрица)
Главен съдия: Петър Кирилов Костадинов
Асистенти: Димо Дамянов Вълчев и Румен Емилов Иванов
Четвърти: Александър Ангелов Атанасов
Доп. асистенти: Станислав Тошев Ставров и Валентин Станчев Железов
Съдийски наблюдател: Кирил Петков Йорданов
7 март, сряда, 15:00 часа
Септември (София) - Локомотив (Пловдив)
Главен съдия: Ивайло Иванов Стоянов
Асистенти: Георги Йорданов Дойнов и Мирослав Максимов Иванов
Четвърти: Красимир Владимиров Миланов
Доп. асистенти: Вангел Борисов Вангелов и Мартин Емилов Стоименов
Съдийски наблюдател: Петър Стоянов Петров
7 март, сряда, 17:30 часа
Черно море - Левски
Главен съдия: Станислав Георгиев Тодоров
Асистенти: Мартин Иванов Димитров и Илиян Петров Капарашев
Четвърти: Милен Дончев Арабаджиев
Доп. асистенти: Георги Димитров Давидов и Георги Милков Гинчев
Съдийски наблюдател: Мартин Живков Богдев
8 март, четвъртък, 12:30 часа
Славия - Верея
Главен съдия: Георги Николов Кабаков
Асистенти: Диян Христов Вълков и Мартин Веселинов Маргаритов
Четвърти: Георги Пламенов Тодоров
Доп. асистенти: Никола Антонов Попов и Димитър Михайлов Михайлов
Съдийски наблюдател: Кольо Димитров Данев
8 март, четвъртък, 15:00 часа
Пирин (Благоевград) - Дунав
Главен съдия: Ангел Детелинов Баялцалиев
Асистенти: Мартин Емилов Венев и Борислав Николаев Колев
Четвърти: Веселин Мишев Добриянов
Доп. асистенти: Николай Йорданов Колев и Димитър Цолов Буров
Съдийски наблюдател: Костадин Ангелов Гергинов
8 март, четвъртък, 17:30 часа
ЦСКА-София - Етър
Главен съдия: Стефан Апостолов Апостолов
Асистенти: Димитър Русенов Русев и Велислав Христов Миленков
Четвърти: Петър Николов Джугански
Доп. асистенти: Владимир Вълков Вълков и Радослав Петров Гидженов
Съдийски наблюдател: Костадин Георгиев Стоичков
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
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(Гост) 7
отговор
На един много отворен фен.Ставров свири споменатия мач и отмени гол при 1'1.... Рейтинг: 0 1
(Гост) 6
отговор
мача е двойка. Ще има пак пуснати засади, дузпичка, игра с ръце и автоголове в полза на Синия Отбор. Мачкамееее, отново платихме на Властта и сме Шампиони! Рейтинг: 1 0
(Гост) 5
отговор
ФУТБОЛНАТА СЪДИЙСКА МАФИЯ УПРАВЛЯВАНА ОТ БОРЧЕТО МИКРЕНСКО В ДЕЙСТВИЕ ОЩЕ ОТ 1 ВИ КРЪГ : 1 ВИ МАЧ СРЕЩУ ЧЕРНО МОРЕ НЕ ОТСЪЖДА 100 % ВА ДУЗПА ЗА МОРЕТО . 2 РИ МАЧ СРЕЩУ ДУНАВ РУСЕ - НЕ ОТСЪДЕНА ДУЗПА ЗА ДУНАВ ,НЕ ПОКАЗАН ЧЕРВЕН КАРТОН НА ЧОРБАДЖИЙСКИ ЗА 2 КРУШЕТА СРЕЩУ ДУНАВЕЦ БЕЗ ТОПКА ... ЗА ПОРЕДНИЯ КРЪГ Ч. МОРЕ - ЛЕВСКИ СТ. ТОДОРОВ - РИТАНЕ БЕЗ КАРТОНИ ЗА МОРЕТО , ЛЕЖАНЕ ПО ТЕРЕНА БЕЗ ПРИЧИНА БЕЗ САНКЦИИ ЗА МОРЕТО РЕАЛНО ЩЕ СЕ ИГРАЕ 60 МИНУТА ВМВСТО 90 . цска - МИКРЕ - ЕТЪР , СТЕФАН АПОСТОЛОВ ЩЕ ИЗНАСИЛИ БОЛЯРИТЕ ПО ПОДОБИЕ НА КАБАКОВ..НИЩО НОВО Рейтинг: 3 2
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 4
отговор
защо Кебапоф(кабаков)не ми свириииии???? Рейтинг: 3 2
(Гост) 3
отговор
Само 4ерно море:) Рейтинг: 1 1
(Гост) 2
отговор
za6toto si e vzel hubava premiq i sega moje da si po4iva... Рейтинг: 0 1
(Гост) 1
отговор
А Волен Свирчок защо не е назначен на Берое - Лудогорец? Рейтинг: 1 1