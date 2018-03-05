Първа лига Пратиха Станислав Тодоров на Черно море - Левски, вижте всички назначения 05 март 2018 | 11:59 - Обновена 0 0 0 0 8



6 март, вторник, 17:30 часа



Берое - Лудогорец



Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов

Асистенти: Иво Николаев Колев и Димитър Божидаров Стоилов

Четвърти: Христо Пламенов Хаджийски

Доп. асистенти: Ангел Любенов Ангелов и Валентин Георгиев Станчев

Съдийски наблюдател: Валери Николов Цветков



7 март, сряда, 12:30 часа



Ботев (Пловдив) - Витоша (Бистрица)



Главен съдия: Петър Кирилов Костадинов

Асистенти: Димо Дамянов Вълчев и Румен Емилов Иванов

Четвърти: Александър Ангелов Атанасов

Доп. асистенти: Станислав Тошев Ставров и Валентин Станчев Железов

Съдийски наблюдател: Кирил Петков Йорданов



7 март, сряда, 15:00 часа



Септември (София) - Локомотив (Пловдив)



Главен съдия: Ивайло Иванов Стоянов

Асистенти: Георги Йорданов Дойнов и Мирослав Максимов Иванов

Четвърти: Красимир Владимиров Миланов

Доп. асистенти: Вангел Борисов Вангелов и Мартин Емилов Стоименов

Съдийски наблюдател: Петър Стоянов Петров



7 март, сряда, 17:30 часа



Черно море - Левски



Главен съдия: Станислав Георгиев Тодоров

Асистенти: Мартин Иванов Димитров и Илиян Петров Капарашев

Четвърти: Милен Дончев Арабаджиев

Доп. асистенти: Георги Димитров Давидов и Георги Милков Гинчев

Съдийски наблюдател: Мартин Живков Богдев



8 март, четвъртък, 12:30 часа



Славия - Верея



Главен съдия: Георги Николов Кабаков

Асистенти: Диян Христов Вълков и Мартин Веселинов Маргаритов

Четвърти: Георги Пламенов Тодоров

Доп. асистенти: Никола Антонов Попов и Димитър Михайлов Михайлов

Съдийски наблюдател: Кольо Димитров Данев



8 март, четвъртък, 15:00 часа



Пирин (Благоевград) - Дунав



Главен съдия: Ангел Детелинов Баялцалиев

Асистенти: Мартин Емилов Венев и Борислав Николаев Колев

Четвърти: Веселин Мишев Добриянов

Доп. асистенти: Николай Йорданов Колев и Димитър Цолов Буров

Съдийски наблюдател: Костадин Ангелов Гергинов



8 март, четвъртък, 17:30 часа



ЦСКА-София - Етър



Главен съдия: Стефан Апостолов Апостолов

Асистенти: Димитър Русенов Русев и Велислав Христов Миленков

Четвърти: Петър Николов Джугански

Доп. асистенти: Владимир Вълков Вълков и Радослав Петров Гидженов

Съдийски наблюдател: Костадин Георгиев Стоичков



СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

Един от най-интересните сблъсъци от 24-ия кръг в Първа професионална лига - този между Черно море Левски във Варна, бе поверен на Станислав Тодоров. Драгомир Драганов пък ще ръководи Берое Лудогорец , докато ЦСКА-София Етър е даден на Стефан Апостолов.Главен съдия: Драгомир Димитров ДрагановАсистенти: Иво Николаев Колев и Димитър Божидаров СтоиловЧетвърти: Христо Пламенов ХаджийскиДоп. асистенти: Ангел Любенов Ангелов и Валентин Георгиев СтанчевСъдийски наблюдател: Валери Николов ЦветковГлавен съдия: Петър Кирилов КостадиновАсистенти: Димо Дамянов Вълчев и Румен Емилов ИвановЧетвърти: Александър Ангелов АтанасовДоп. асистенти: Станислав Тошев Ставров и Валентин Станчев ЖелезовСъдийски наблюдател: Кирил Петков ЙордановГлавен съдия: Ивайло Иванов СтояновАсистенти: Георги Йорданов Дойнов и Мирослав Максимов ИвановЧетвърти: Красимир Владимиров МилановДоп. асистенти: Вангел Борисов Вангелов и Мартин Емилов СтоименовСъдийски наблюдател: Петър Стоянов ПетровГлавен съдия: Станислав Георгиев ТодоровАсистенти: Мартин Иванов Димитров и Илиян Петров КапарашевЧетвърти: Милен Дончев АрабаджиевДоп. асистенти: Георги Димитров Давидов и Георги Милков ГинчевСъдийски наблюдател: Мартин Живков БогдевГлавен съдия: Георги Николов КабаковАсистенти: Диян Христов Вълков и Мартин Веселинов МаргаритовЧетвърти: Георги Пламенов ТодоровДоп. асистенти: Никола Антонов Попов и Димитър Михайлов МихайловСъдийски наблюдател: Кольо Димитров ДаневГлавен съдия: Ангел Детелинов БаялцалиевАсистенти: Мартин Емилов Венев и Борислав Николаев КолевЧетвърти: Веселин Мишев ДобрияновДоп. асистенти: Николай Йорданов Колев и Димитър Цолов БуровСъдийски наблюдател: Костадин Ангелов ГергиновГлавен съдия: Стефан Апостолов АпостоловАсистенти: Димитър Русенов Русев и Велислав Христов МиленковЧетвърти: Петър Николов ДжуганскиДоп. асистенти: Владимир Вълков Вълков и Радослав Петров ГидженовСъдийски наблюдател: Костадин Георгиев Стоичков

Още по темата

0 0 0 0 8 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3465 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1

