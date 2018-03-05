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Първа лига

Пратиха Станислав Тодоров на Черно море - Левски, вижте всички назначения

05 март 2018 | 11:59 - Обновена
Пратиха Станислав Тодоров на Черно море - Левски, вижте всички назначения
Един от най-интересните сблъсъци от 24-ия кръг в Първа професионална лига - този между Черно море и Левски във Варна, бе поверен на Станислав Тодоров. Драгомир Драганов пък ще ръководи Берое - Лудогорец, докато ЦСКА-София - Етър е даден на Стефан Апостолов.

6 март, вторник, 17:30 часа

Берое - Лудогорец

Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов
Асистенти: Иво Николаев Колев и Димитър Божидаров Стоилов
Четвърти: Христо Пламенов Хаджийски   
Доп. асистенти: Ангел Любенов Ангелов и Валентин Георгиев Станчев
Съдийски наблюдател: Валери Николов Цветков  

7 март, сряда, 12:30 часа

Ботев (Пловдив) - Витоша (Бистрица)

Главен съдия: Петър Кирилов Костадинов   
Асистенти: Димо Дамянов Вълчев и Румен Емилов Иванов
Четвърти: Александър Ангелов Атанасов 
Доп. асистенти: Станислав Тошев Ставров и Валентин Станчев Железов
Съдийски наблюдател: Кирил Петков Йорданов  

7 март, сряда, 15:00 часа

Септември (София) - Локомотив (Пловдив)

Главен съдия: Ивайло Иванов Стоянов   
Асистенти: Георги Йорданов Дойнов и Мирослав Максимов Иванов
Четвърти: Красимир Владимиров Миланов   
Доп. асистенти: Вангел Борисов Вангелов и Мартин Емилов Стоименов
Съдийски наблюдател: Петър Стоянов Петров  

7 март, сряда, 17:30 часа

Черно море - Левски

Главен съдия: Станислав Георгиев Тодоров   
Асистенти: Мартин Иванов Димитров и Илиян Петров Капарашев
Четвърти: Милен Дончев Арабаджиев   
Доп. асистенти: Георги Димитров Давидов и Георги Милков Гинчев
Съдийски наблюдател: Мартин Живков Богдев  

8 март, четвъртък, 12:30 часа

Славия - Верея

Главен съдия: Георги Николов Кабаков   
Асистенти: Диян Христов Вълков и Мартин Веселинов Маргаритов
Четвърти: Георги Пламенов Тодоров   
Доп. асистенти: Никола Антонов Попов и Димитър Михайлов Михайлов 
Съдийски наблюдател: Кольо Димитров Данев  

8 март, четвъртък, 15:00 часа

Пирин (Благоевград) - Дунав

Главен съдия: Ангел Детелинов Баялцалиев   
Асистенти: Мартин Емилов Венев и Борислав Николаев Колев
Четвърти: Веселин Мишев Добриянов   
Доп. асистенти: Николай Йорданов Колев и Димитър Цолов Буров
Съдийски наблюдател: Костадин Ангелов Гергинов  

8 март, четвъртък, 17:30 часа

ЦСКА-София - Етър

Главен съдия: Стефан Апостолов Апостолов   
Асистенти: Димитър Русенов Русев и Велислав Христов Миленков
Четвърти: Петър Николов Джугански   
Доп. асистенти: Владимир Вълков Вълков и Радослав Петров Гидженов
Съдийски наблюдател: Костадин Георгиев Стоичков  

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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Лефске
(Гост) 7
отговор
06 март 2018 | 15:24

На един много отворен фен.Ставров свири споменатия мач и отмени гол при 1'1.... Рейтинг: 0 1

Сините легенди
(Гост) 6
отговор
06 март 2018 | 13:51

мача е двойка. Ще има пак пуснати засади, дузпичка, игра с ръце и автоголове в полза на Синия Отбор. Мачкамееее, отново платихме на Властта и сме Шампиони! Рейтинг: 1 0

7799
(Гост) 5
отговор
05 март 2018 | 19:31

ФУТБОЛНАТА СЪДИЙСКА МАФИЯ УПРАВЛЯВАНА ОТ БОРЧЕТО МИКРЕНСКО В ДЕЙСТВИЕ ОЩЕ ОТ 1 ВИ КРЪГ : 1 ВИ МАЧ СРЕЩУ ЧЕРНО МОРЕ НЕ ОТСЪЖДА 100 % ВА ДУЗПА ЗА МОРЕТО . 2 РИ МАЧ СРЕЩУ ДУНАВ РУСЕ - НЕ ОТСЪДЕНА ДУЗПА ЗА ДУНАВ ,НЕ ПОКАЗАН ЧЕРВЕН КАРТОН НА ЧОРБАДЖИЙСКИ ЗА 2 КРУШЕТА СРЕЩУ ДУНАВЕЦ БЕЗ ТОПКА ... ЗА ПОРЕДНИЯ КРЪГ Ч. МОРЕ - ЛЕВСКИ СТ. ТОДОРОВ - РИТАНЕ БЕЗ КАРТОНИ ЗА МОРЕТО , ЛЕЖАНЕ ПО ТЕРЕНА БЕЗ ПРИЧИНА БЕЗ САНКЦИИ ЗА МОРЕТО РЕАЛНО ЩЕ СЕ ИГРАЕ 60 МИНУТА ВМВСТО 90 . цска - МИКРЕ - ЕТЪР , СТЕФАН АПОСТОЛОВ ЩЕ ИЗНАСИЛИ БОЛЯРИТЕ ПО ПОДОБИЕ НА КАБАКОВ..НИЩО НОВО Рейтинг: 3 2

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

сТоЙкАс
(Гост) 4
отговор
05 март 2018 | 18:44

защо Кебапоф(кабаков)не ми свириииии???? Рейтинг: 3 2

ГГГГГГГГГГГГГГГ
(Гост) 3
отговор
05 март 2018 | 18:05

Само 4ерно море:) Рейтинг: 1 1

domusa
(Гост) 2
отговор
05 март 2018 | 13:51

za6toto si e vzel hubava premiq i sega moje da si po4iva... Рейтинг: 0 1

Путричев
(Гост) 1
отговор
05 март 2018 | 12:51

А Волен Свирчок защо не е назначен на Берое - Лудогорец? Рейтинг: 1 1 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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                  Вратарят на Витоша (Бистрица) счупи пръст
                
                
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