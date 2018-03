Рикардо трябва да напусне Ред Бул

За Даниел Рикардо е най-добре да напусне Ред Бул и да се присъедини към Хамилтън в Мерцедес или друг голям отбор. Това е мнението на известния журналист, коментатор и експерт по Формула 1 Джеймс Алън.

Австралийският пилот се намира във важен преходен момент от своята кариера. Тази година той ще навърши 29, а договорът му с Ред Бул ще изтече в края на сезона, което означава, че времето го притиска, ако наистина иска да влезе в борба за шампионска титла. Според Алън, ключът към успеха за Дани е смяна на отбора.

"Мисля, че за него ще бъде много трудно да надвие Верстапен със същата кола. Така че дори отборът на Ред Бул отново да стане фаворит, кариерата му просто трябва да продължи другаде".

"Освен ако не намери начин, така както Розберг успя срещу Хамилтън… Но като сравнявам Рикардо и Верстапен, нещата изглеждат в полза на Макс. Той има всички черти на "най-добрия от поколението си" и единственото, което може да му попречи да бъде многократен шампион, е да попадне в грешната кола или да си развали дисциплината и да се фокусира в живота си".

Weekend Debate: What next for Daniel #Ricciardo in #F1? https://t.co/EzYhM5nnO1 pic.twitter.com/28lG92XsRy