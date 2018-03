Коментари за ореола след първия тест във Ф1

След първите предсезонни тестове за 2018 пилотите и отборите във Формула 1 изказаха мненията си за новия задължителен елемент от сигурността – т. нар. ореол.

По отношение на видимостта…

Люис Хамилтън: "Определено го забелязваш и определено се губи видимост. Но щом свикнеш, преставаш да му обръщаш внимание. На завоите изобщо не пречи, но ако евентуално има кола в далечината по права линия, може и да не я видиш добре".

Фернандо Алонсо: "Извън колата изглежда като нещо голямо, но когато си вътре, не се забелязва чак толкова много, защото по време на състезание не си твърде фокусиран върху средната част на шасито".

Кими Райконен: "Няма проблеми".

Виждат ли се зелените светлини на старта…

Валтери Ботас: "Правихме тестове в симулатора. Не е проблем да видиш стартовите светлини. Може и с едно око да ги видиш, което е напълно достатъчно.

Как се влиза и излиза от кола с ореол…

Кевин Магнусен: "Досаден и грозен. По-трудно влизаш, по-трудно излизаш, по-трудно махаш волана, въобще странно и изнервящо".

Някои странности…

Карлос Сайнц: "Когато вали, ореолът пречи на капките да попадат във визьора, така че не можеш да прецениш колко точно вали. Можеш да усетиш водата по ръцете и задника си, но променената преценка за дъжда те обърква дали да натискаш на 100 процента или не".

Дали си заслужава…

Ланс Строл: "Ореолът ще спасява животи, това е сигурно, но да не дава Господ. Разбира се, не изглежда добре и е тежък, но сигурността е по-важна от всичко".

