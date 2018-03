НБА Митичният Коби получи "Оскар" в Холивуд 05 март 2018 | 09:00 - Обновена 0 0 0 0 17



And the Oscar goes to... pic.twitter.com/NP3GaNcvDh — The Academy (@TheAcademy) 5 март 2018 г. Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт получи златна статуетка "Оскар" на церемонията по връчването на 90-ите награди в Холивуд. Двукратният олимпийски шампион взе приза в категорията "Най-добър късометражен анимационен филм" със "Скъпи, баскетбол". Коби е продуцент и сценарист на 5-минутната анимационна лента. Филмът е вдъхновен от писмото на славния баскетболист, в което той описва любовта си към играта."Знам, че като баскетболист работата ми беше да дриблирам и да си мълча. Сега се радвам, че постигнах малко повече от това и съм тук пред вас с тази статуетка в ръка", каза Черната мамба на сцената в "Кодак тиътър". Накрая той благодари специално на своята съпруга Ванеса и прати целувки на трите си дъщери Наталия, Джана и Бианка.

