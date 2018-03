Тенис Фабио Фонини спечели първа титла за 2018-а 04 март 2018 | 19:36 0 0 0 1 0

30-годишният Фонини започна слабо мача срещу търсещия първа титла в турнирите от АТР чилиец, но след като загуби с 1:6 в първия сет, успя да подобри представянето си във втория и третия сет и да си осигури шеста кариерна титла.

Фонини бе брилянтен в представянето си във втория сет, а в третия на два пъти проби сервиса на съперника си - първо още в първия гейм, а след това и в седмия за 4:3.



