Поци стъпи на световния връх на 60 метра с препятствия

Олимпийският първенец в късия спринт с хърдели от Лондон 2012 и световен шампион в зала от Истанбул 2012 Арис Мерит (САЩ) завърши четвърти за 7.56 секунди. Сребърният медалист от предишните две световни първенства на закрито Паскал Мартино-Лагард (Франция) пък днес остана едва пети със 7.68 секунди.



Представителят на домакините Андрю Поци спечели първа световна титла в бягането на 60 метра с препятствия, след като беше най-бърз на финала на дисциплината на първенството по лека атлетика в зала в английския град Бирмингам. Европейският първенец на закрито от Белград 2017 Поци финишира за 7.46 секунди, като изпревари само със стотна от секундата Джарет Ийтън от САЩ. Действащият шампион на Франция Орел Манга взе бронза със 7.54 секунди.Олимпийският първенец в късия спринт с хърдели от Лондон 2012 и световен шампион в зала от Истанбул 2012 Арис Мерит (САЩ) завърши четвърти за 7.56 секунди. Сребърният медалист от предишните две световни първенства на закрито Паскал Мартино-Лагард (Франция) пък днес остана едва пети със 7.68 секунди.

