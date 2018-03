Франция Неймар напусна болницата 04 март 2018 | 17:26 - Обновена 0 0 0 2 0



Neymar seen for first time since undergoing surgery on broken metatarsal as PSG star boards private plane in Belo Horizonte https://t.co/CUENjmThIs pic.twitter.com/S7v2xcup0E — MailOnline Sport (@MailSport) March 4, 2018

26-годишният бразилец от Пари Сен Жермен предпочете да се оперира, за да бъде на 100 процента готов за световното първенство в Русия през лятото. Очаква се той да отсъства от терените около три месеца.

The latest on Neymar's injury pic.twitter.com/89HN8NMBqq — Goal (@goal) March 4, 2018

През този сезон Неймар изигра 30 мача за ПСЖ и има 29 гола. Нападателят на бразилския национален отбор Неймар бе изписан от болницата в Бело Оризонте след успешна операцията на ходилото на десния крак, която претърпя вчера. Най-скъпият футболист в света напусна клиниката с патерици и се качи на частен самолет, с който отлетя към дома си в крайбрежния град Мангаратиба в щата Рио де Жанейро.Бразилецът стъпи накриво и изкълчи десния си глезен при победата с 3:0 над Олимпик Марсилия преди седмица. По-късно медицинските изследвания потвърдиха, че Неймар има счупване на костица на десния крак и се налага оперативна намеса.26-годишният бразилец от Пари Сен Жермен предпочете да се оперира, за да бъде на 100 процента готов за световното първенство в Русия през лятото. Очаква се той да отсъства от терените около три месеца.През този сезон Неймар изигра 30 мача за ПСЖ и има 29 гола.

