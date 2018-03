Италия Редица големи имена във футбола казаха "сбогом" на Астори 04 март 2018 | 16:12 - Обновена 0 0 0 0 0



Редица големи имена във футбола, играли заедно с италианския бранител, изказаха своите съболезнования, използвайки социалните мрежи.



Бившият нападател на Милан Алешандре Пато публикува снимка от времето, когато “росонерите” играеха с Каляри, а на нея бразилецът е в единоборство с Астори: “Каква трагедия! RIP Астори’’.



Che tragedia! RIP Astori pic.twitter.com/UhNgXqfsqJ — PATO (@AlexandrePato) March 4, 2018 Звездата на Рома Раджа Найнголан си спомни за годините в Каляри, когато бе съотборник на Астори.



“Огромен футболист, но преди всичко страхотен човек… колко съвместни битки в Каляри, след това те срещнах и в Рома… все още не мога да повярвам. Мислите ми са със семейството му и неговите близки… Почивай в мир!”



Футболистите на Интер Мауро Икарди и Борха Валеро останаха съпричастни със семейството на защитника. Испанският полузащитник бе съотборник на Астори допреди година.



“Не мога да повярвам и не искам да повярвам… сюрреалистично е… почивай в мир, Давиде”.



Капитанът на “нерадзурите” сподели снимка от последната среща на Интер с Фиорентина, завършила наравно 1:1.



“Почивай в мир, Давиде! Мойте съболезнования към цялото му семейство”.



Големият италиански специалист Роберто Манчини не скри болката си след трагичната новина:



“Приемам с огромна болка случилото се с Давиде Астори. Моите най-искрени съболезнования за семейството му. Прегръщам отбора на Фиорентина”.



Капитанът на Реал Мадрид Серхио Рамос си спомни за един от двубоите на “белия балет” с “Ла Виола”, публикувайки снимка, на която позира с Астори.



“Потресен съм от тъжната новина за смъртта на Давиде Астори. Прегръщам цялото му семейство и целия отбор на Фиорентина. Почивай в мир, капитане”.



A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Mar 4, 2018 at 4:11am PST Легендата на Рома и националния отбор на Италия Франческо Тоти остана без думи след горчивата вест.



A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Mar 4, 2018 at 4:11am PST Легендата на Рома и националния отбор на Италия Франческо Тоти остана без думи след горчивата вест.

"Шокиран, невярващ и без думи след тази трагедия. Заставам до семейстото и приятелите на Давиде Астори". Scioccato, incredulo e senza parole per questa tragedia. Sono vicino alla famiglia e agli amici di Davide #Astori. — Francesco Totti (@Totti) March 4, 2018 Давиде Астори бе на 31 години, но напусна този свят в съня си неочаквано за всички. Трагичната новина разтресе футболна Италия, а 27-ят кръг в Серия "А'' бе отменен.

