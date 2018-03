Световен футбол Хулят Бербатов за острите думи: По-добре не казвай нищо 04 март 2018 | 14:15 - Обновена 0 0 0 0 4

В Керала Бластърс изобщо не са щастливи от крайното мнение на Димитър Бербатов спрямо наставника Дейвид Джеймс. Българинът приключва кариерата си в индийския клуб и на сбогуване обясни, че бившият национал на Англия не разбира нищо от треньорство.



Това накара любимецът на феновете Йън Хюм да сподели “gif” файл с текст “ако не можеш да кажеш нещо хубаво, по-добре изобщо не казвай нищо”. Канадският нападател веднага допълни, че не се бил заяждал с никого, като не споменава името на Бербатов.

No dig at anybody! Just something I live by. Reading quite a lot of needless comments the last few days that are only gonna create controversy and for some, become relevant again! #NotNeeded — Iain Hume (@Humey_7) March 4, 2018

Социалните мрежи обаче “загряха” от гневни коментари на привърженици на Керала.



Това е абсолютен срам! Тотална липса на уважение! Много непрофесионално от Димитър Бербатов! Ако не си съгласен с треньора си, няма нужда да го изливаш по този начин в публичното пространство. Керала Бластърс и индийският футбол са по-добре без него! Добре, че се отървахме", гласи отговорът на фенът Балжит Рихал.

This is absolutely disgraceful! Total lack of respect! Very unprofessional indeed from #Berbatov. If you don't agree with the coach (David James) no need to go public like this. Kerala Blasters & Indian Super League are better off without him!! Good riddance!! @kbfc_manjappada pic.twitter.com/uOF1QigWJm — Baljit Rihal (@BaljitRihal) March 4, 2018

"Много интересни новини от Димитър Бербатов за Дейвид Джеймс. Това е футболист, който е бил трениран от някои от най-големите имена в спорта. Явно ако искаш да вземеш най-доброто от един играч, трябва да използваш силните му страни“, написа бившият футболист от Висшата лига Майкъл Чопра, който е от индийски произход.



