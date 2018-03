Зимни спортове Георгиев: Първата победа в НХЛ е невероятно чувство, което ще помня през целия си живот 04 март 2018 | 11:09 - Обновена 0 0 0 3 1



22-годишният Георгиев, който е младежки национал на Русия, премина в Рейнджърс като свободен агент след три сезона във Финландия. Той записа едва третия си мач в НХЛ, но отрази 15 удара в третата част, когато не допусна гол. Рейнджърс вече е в серия от три поредни победи в Лигата. Вратарят на Едмънтън Кам Талбот отрази 31 удара. FINAL: @NYRangers (3) - @EdmontonOilers (2)

Recap: https://t.co/DBNJtZDNgh#NYRvsEDM pic.twitter.com/P5ySSaffjP — NHL (@NHL) March 4, 2018

“Не знам колко спасявания съм направил. Просто се опитах да играя своята игра, да бъде себе си на леда. Първата победа в НХЛ е нещо невероятно, страхотно чувство, което ще помня през целия си живот. Първата част излязохме изключително гладни за успех, имахме увереност от последните си две срещи, в които победихме,” заяви младежкият национал на Русия. “It felt unreal. Something like a dream.” #NYR goaltender Alexandar Georgiev on his first NHL win tonight in Edmonton. pic.twitter.com/MGGsSXFWZE — New York Rangers (@NYRangers) March 4, 2018 1st @nhl win

1st #NYR Broadway Hat

Congrats Georgiev!! pic.twitter.com/0k4XRyehON — New York Rangers (@NYRangers) March 4, 2018 Вратарят на Ню Йорк Рейнджърс с български корени Александър Георгиев направи отличен мач, а тимът от “Голямата ябълка” записа победа с 3:2 над Едмънтън Ойлърс. Това бе първа победа за родения в Русе страж, а той се отличи с 35 спасявания, след като в предишните си две срещи записа две поражения. Крис Крийдър, Мика Зибанеджад и Пол Кери бяха точни за третия пореден успех на „рейнджърите“. Ето и какво заяви Георгиев веднага след срещата пред “Туитъра” на своя тим.22-годишният Георгиев, който е младежки национал на Русия, премина в Рейнджърс като свободен агент след три сезона във Финландия. Той записа едва третия си мач в НХЛ, но отрази 15 удара в третата част, когато не допусна гол. Рейнджърс вече е в серия от три поредни победи в Лигата. Вратарят на Едмънтън Кам Талбот отрази 31 удара.“Не знам колко спасявания съм направил. Просто се опитах да играя своята игра, да бъде себе си на леда. Първата победа в НХЛ е нещо невероятно, страхотно чувство, което ще помня през целия си живот. Първата част излязохме изключително гладни за успех, имахме увереност от последните си две срещи, в които победихме,” заяви младежкият национал на Русия.

Още по темата

0 0 0 3 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2459 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1