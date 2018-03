Зимни спортове Александър Георгиев с 35 спасявания за Ню Йорк Рейнджърс! Първа българска победа в НХЛ 04 март 2018 | 08:50 - Обновена 0 0 0 5 10 Едмънтън Ойлърс с 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) и така беше записана първата българска победа в НХЛ.



В предишните му два мача нюйоркчани записаха поражения от Минесота и Монреал.



Крис Крийдър, Мика Зибанеджад и Пол Кери бяха точни за третия пореден успех на „рейнджърите“. Зибанеджъд направи и една асистенция. Конър Макдейвид завърши с едно попадение и голово подаване за Едмънтън. Раян Нъджънт-Хопкинс също се разписа за Ойлърс, а Кем Талбът отрази 31 удара. МакДейвид вече има 30 попадения за сезона и 15 в последните 16 мача. Старши треньорът на Рейнджърс Ален Виньо записа своя мач номер 1200 в кариерата си в НХЛ. Georgiev, who was born in Bulgaria and grew up in Russia, is the first Bulgarian-born goaltender to earn a win in @NHL history, and he is also the first goaltender of Russian nationality to earn a win with #NYR in franchise history. pic.twitter.com/rjsMyL4Rrc — New York Rangers (@NYRangers) March 4, 2018



Едмънтън Ойлърс – НЮ ЙОРК РЕЙНДЖЪРС 2:3

(0:1, 2:2, 0:0)



FINAL: @NYRangers (3) - @EdmontonOilers (2)

Крис Крийдър, Мика Зибанеджад и Пол Кери бяха точни за третия пореден успех на „рейнджърите". Зибанеджъд направи и една асистенция. Конър Макдейвид завърши с едно попадение и голово подаване за Едмънтън. Раян Нъджънт-Хопкинс също се разписа за Ойлърс, а Кем Талбът отрази 31 удара. МакДейвид вече има 30 попадения за сезона и 15 в последните 16 мача. Старши треньорът на Рейнджърс Ален Виньо записа своя мач номер 1200 в кариерата си в НХЛ.

Georgiev, who was born in Bulgaria and grew up in Russia, is the first Bulgarian-born goaltender to earn a win in @NHL history, and he is also the first goaltender of Russian nationality to earn a win with #NYR in franchise history. pic.twitter.com/rjsMyL4Rrc — New York Rangers (@NYRangers) March 4, 2018

Едмънтън Ойлърс – НЮ ЙОРК РЕЙНДЖЪРС 2:3

(0:1, 2:2, 0:0)

FINAL: @NYRangers (3) - @EdmontonOilers (2)

Recap: https://t.co/DBNJtZDNgh#NYRvsEDM pic.twitter.com/P5ySSaffjP — NHL (@NHL) March 4, 2018

