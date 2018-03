Кшчот попълни колекцията си от световни първенства в зала със злато

Трикратният европейски шампион на 800 метра в зала Адам Кшчот най-накрая стъпи и на световния връх под покрив. Полякът, който до момента имаше сребро от планетарните шампионати в зала от Сопот 2014 и бронз от Доха 2010, попълни колекцията си с титла от първенството в Бирмингам. Сребърният медалист на открито от Лондон 2017 не даде никакъв шанс на съперниците си във финалните метри на тактическото бягане и финишира първи за 1:47.47 мин. Американецът Дрю Уиндъл се поздрави със среброто с 1:47.99 мин. За бронза се пребори един от двамата представители на Испания във финала - Саул Ордонес с 1:48.01 мин.

Great racing from Poland's Adam Kszczot who takes 800m from @DrewWindle and Saul Ordonez #IAAFworlds pic.twitter.com/TA85mEdC0u