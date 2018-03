Световен футбол Официално: футболът се промени - ще има четвърта смяна 03 март 2018 | 17:54 - Обновена 0 0 0 1 3



Темата за евентуалното използване на четвърта смяна за Световното първенство в Русия през лятото ще бъде разгледана на 16 март на заседание на ФИФА в Богота, Колумбия.



Правилото за четвърта мяста в добавеното време бе тествано на Купата на Kонфедерациите миналото лято и от него се възползва тимът на Португалия в полуфинала срещу Чили.

FIFA have approved the use of VAR at the 2018 World Cup



There will also be a fourth substitute in extra-time.



Do you agree with the changes?https://t.co/dyYqh5r1Ij pic.twitter.com/PSUzUwgY7z — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) March 3, 2018

Междувременно шефът на Съдийската комисия към ФИФА Пиерлуиджи Колина разясни, че системата за видеоповторения може да бъде въведена в дадено вътрешно първенство единствено след разрешение от ФИФА.



