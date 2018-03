Обиколка на "Каталуния" с Фернандо Алонсо (360 градусово видео)

Студ, влага и дори сняг не биха спрели Фернандо Алонсо. Гледайте обиколка на мрачната "Каталуния" през 360-градусовата камера в болида на испанеца, докато той тества новия Макларън MCL33! Видеото започва още от гаража на отбора, след което продължава по цялото трасе. Ако не сте се запознавали с 360-градусови видеа досега – можете да използвате стрелките в горния ляв ъгъл, за да местите кадъра. Приятно гледане!

Car is performing well in the snow so far. P1 in the morning session pic.twitter.com/Gx16EgwhDE