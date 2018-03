Мондиал 2018 Официално: ФИФА одобри VAR за Мондиал 2018 03 март 2018 | 15:31 0 0 0 0 4 HISTORIC DECISION: The IFAB`s General Assembly has just approved Video Assistant Referees to be used on a permanent basis. The VAR system has been trialled over the past two years in almost 1,000 football matches.



Read more about the news of the day! https://t.co/emKL8IMSiR pic.twitter.com/PZGni2qQkT — The IFAB (@TheIFAB) March 3, 2018 Комисия към ФИФА одобри единодушно въвеждането на видеоповторения във футболните правила, което отвори пътя на използването им още на световното първенство в Русия това лято. Комисията гласува днес за осъвременяване на част от футболните правила, като част от този процес е използването на видеоповторения - VAR, които да бъдат в помощ на съдиите при взимане на решения за спорни ситуации. ФИФА трябва да ратифицира решението на 16 март на изпълком на централата в Богота, Колумбия.

