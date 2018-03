Ортис по-тежък с 12 кг от Уайлдър (видео + галерия)

Шампионът на WBC Дионтей Уайлдър е с 12 килограма по-лек от своя съперник Луис Ортис.

Двамата минаха през задължителния кантар преди битката си в неделя сутрин (3:00 часа) наше време, а показанията им бяха съответно 97,4 и 109,4 кг.

За шампиона това е най-ниското тегло от 2009 година, което означава, че ще залага на много движение по ринга, като рискува да бъде свален по-лесно от тежките удари на Ортис.

