Хенрик Лундквист продължава да "мачка" рекордите и на рождения си ден

Всъщност само двама вратари в историята на лигата са правили по 50 спасявания в два поредни мача, но техните отбори не са печелели и двете срещи. Първи това прави вратарят на Чикаго Ал Ролинс през 1955 година, но тимът му печели само една от срещите си, докато през януари 1963 година Гумп Уорсли повтаря упражнението на вратата на Рейнджърс, но отборът от Ню Йорк губи и двата си мача.



В сряда Лундквист спаси 50 шута при победата на Рейнджърс 6:5 над Ванкувър като гост. Иначе попаденията за успеха на Ню Йорк в мача реализираха новопривлеченият Райън Спуунър, както и Кевин Хейс и Павел Бухневич. Точен за Калгари пък бе Брет Кулак. Lundqvist is the first goaltender in @NHL history (since saves were first tracked in 1955-56) to make 50 or more saves and earn a win in two consecutive games. #NYR pic.twitter.com/m6y2kuRKon — New York Rangers (@NYRangers) March 3, 2018 На връх 36-ия си рожден ден вратарят на Ню Йорк Рейнджърс Хенрик Лундквист стана първият в историята на НХЛ, който спасява поне по 50 изстрела към вратата си за поредни победи на тима си. Шведът отрази точно 50 шайби при победата на Ню Йорк с 3:1 над Калгари като гост, като статистиката на НХЛ по този показател, която се води от 1955 години, не показва досега да е било правено подобно нещо.

