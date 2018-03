Бойни спортове Уайлдър залага всичко срещу Ортис 03 март 2018 | 09:36 - Обновена 0 0 0 1 12



Ако всяка негова словесна атака срещу Антъни Джошуа беше кроше в главата, досега англичанинът трябваше отдавна да е приспан.

Wilder: Everyone Avoided 'Boogeyman' Luis Ortiz - I Blessed Him https://t.co/ECucWVSVEs #boxing pic.twitter.com/1l1nZbo7lE — BoxingScene.com (@boxingscene) March 3, 2018

След броени часове устата на Уайлдър ще замлъкне, а непобеденият боксьор ще се изправи срещу най-сериозния съперник в своята досегашна кариера. 32-годишният американец ще се качи на ринга срещу друг гигант, който не познава вкуса на поражението – Луис Ортис (Куб). Шоуто в Бруклин, Ню Йорк (САЩ) трябваше да се проведе още миналата година, но тогава кубинецът даде положителна допинг проба. Негова втора в кариерата му.

Цялата ситуация около положителния тест отново пробуди доста коментари. Ортис получи 1-годишно наказание от Световната боксова асоциация, където той беше официален претендент за титлата на Антъни Джошуа. В същото време конкурентната организация Световен боксов съвет не наложи никаква санкция с изключение на смешната глоба от $25 000.

Въпреки съмненията в употреба на забранени вещества от страна на Ортис самочувствието на Бомбардировача е по-високо от небето. А това е съвсем нормално след 39 победи (38 с нокаут) от 39 мача. Уайлдър ще направи седма защита на титлата, спечелена през 2015 г. срещу Бърмейн Стивърн. Разликата с останалите двубои за титлата е, че този път американецът има срещу себе си боксьор, от когото всички се страхуват.

Ортис извървя дълъг път, докато най-сетне стигне до подобна възможност. От няколко години той е сред елита, но боксовата политика на федерациите и промоутърите не му позволяваха да се изправи срещу някои от шампионите. 38-годишният ветеран дебютира през 2010-а и оттогава записа 28 победи (24 с нокаут) от 28 мача. Почти всички от неговите мачове са срещу съперници, които не вдъхват голям респект. Най-сериозните имена, които са преклонили глава пред мощта на Кинг Конг, са бившият претендент за световната титла Брайънт Дженингс и Малик Скот.



Ортис е възпитаник на прочутата кубинска школа. Той е бивш национален шампион, а освен това е печелил Панамериканските игри. В това отношение Уайлдър има леко предимство заради бронзовия медал от олимпиадата в Пекин през 2008-а.

По отношение на физическите качества предимството ще бъде на страната на Уайлдър. Той е по-висок с осем сантиметра, но е доста по-подвижен от претендента. Ортис компенсира с малко по-добър обсег (213 срещу 211 см) и много тежки удари. Проблемът пред кубинеца е дали ще успее да ги пласира. В неговия двубой срещу Малик Скот ясно пролича колко му е трудно да стига подвижни съперници.

Luis Ortiz: I Looked into Wilder's Eyes - He is Scared, He's Worried! https://t.co/lIesKFKSqo #boxing pic.twitter.com/uMImQXkel0 — BoxingScene.com (@boxingscene) March 3, 2018

Уайлдър беше определен като фаворит на букмейкърите, но за него този мач може да бъде определящ за кариерата. Победата ще го утвърди с образа на най-стойностния претендент за трона на Антъни Джошуа. Успехът ще заглуши и неговите критици, които непрекъснато наблягат на факта, че американецът подбира внимателно своите претенденти.



Луис Ортис се закани, че тази среща ще бъде сблъсък на два товарни влака, но боксовият интелект на Уайлдър надали ще му позволи да тръгне на директни размени. Очакванията са американецът да заложи на бой от далечна дистанция и да дебне на контраатака, в която да пласира своето оръжие за масово унищожение – дясното кроше.



Шансове



Уайлдър залага всичко срещу Ортисте на кубинеца са в боя от средна и близка дистанция. Неговата основна цел ще бъде успешно да загражда американеца. Уайлдър е показвал несигурност, когато неговите съперници са успявали да стигнат близо до него.

Този мач ще бъде наблюдаван с огромен интерес от другите двама носители на пояси в категорията - Антъни Джошуа и Джоузеф Паркър, които ще се бият в края на месеца. Победителят от техния мач почти сигурно ще се изправи срещу по-класния боксьор от сблъсъка Уайлдър – Ортис, за да бъде коронован новият абсолютен световен шампион при най-тежките.

