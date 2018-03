Лека атлетика Най-бързите жени в света са от Кот д'Ивоар 02 март 2018 | 23:59 - Обновена 0 0 0 0 0



Сънародничката й Мари-Жозе Та Лу допълни триумфа на Кот д'Ивоар със сребърното отличие с личен рекорд от 7.05 секунди. Така тя прибави още един сребърен медал от планетарни шампионати в колекцията си, след като миналата година в Лондон на открито се поздрави с вторите места на 100 и 200 м.



.@MurielleAhoure makes history and takes the #IAAFworlds 60m in a WL 6.97!!



It's the first global senior gold medal for the Ivory Coast.



Congratulations! pic.twitter.com/ek5EnkBpY1 — IAAF (@iaaforg) March 2, 2018 Та Лу изпревари само с 5 хилядни от секундата Мужинда Камбунджи (Швейцария), която спечели бронза също със 7.05 сек. Това е и най-големият успех в кариерата на швейцарката до момента. Mujinga Kambundji had no great plans for this indoor season...



SHE JUST WON #IAAFworlds 60m BRONZE!!!! https://t.co/rzvmsfCHWB pic.twitter.com/0cM6GfGQRY — SPIKES (@spikesmag) March 2, 2018



