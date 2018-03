Снукър Хигинс спря серията на Рони в "битката на титаните" в Уелс 02 март 2018 | 23:35 - Обновена 0 0 0 2 3 След 18 поредни спечелени фрейма, включително три победи от 4:0 в турнира до момента, Рони О’Съливан капитулира в „битката на титаните” срещу Джон Хигинс, който бе безмилостен и срази Ракетата с 5:1 по пътя си към полуфиналите в Откритото първенство на Уелс по снукър – последно от събитията в серията „Домашните нации”. HIGGINS GROUNDS THE ROCKET! ‍



John Higgins closes out a crushing 5-1 victory over man of the moment Ronnie O'Sullivan to reach the Semi-Finals of the Welsh Open! pic.twitter.com/bDXlJicPpk — Live Snooker (@Livesnooker) March 2, 2018 Гения от Чигуел откри резултата в най-важния мач в турнира, но при 1:2 и изгодна позиция за изравняване направи злощастен фаул, вкарвайки кюбола. Оттам нататък Вълшебника от Уишоу не изпусна инициативата и въпреки че на свой ред правеше редица нетипични грешки, не бе наказан и всъщност се възползва далеч по-добре от шансовете си на масата в сравнение с великия си съперник. Гения от Чигуел откри резултата в най-важния мач в турнира, но при 1:2 и изгодна позиция за изравняване направи злощастен фаул, вкарвайки кюбола. Оттам нататък Вълшебника от Уишоу не изпусна инициативата и въпреки че на свой ред правеше редица нетипични грешки, не бе наказан и всъщност се възползва далеч по-добре от шансовете си на масата в сравнение с великия си съперник. Бари Хоукинс и Нопон Сенкам се изправят един срещу друг в едната от полуфиналните двойки, а Хигинс ще срещне Гари Уилсън. Ronnie wasn't on his game tonight and it's John Higgins that goes through to the Semi finals with a 5-1 victory! #WelshOpen #wizardcasthisspell pic.twitter.com/7BjPAqVTlp — Dafasnooker (@Dafasnooker) March 2, 2018 Рони наистина бе поставен пред угрозата да загуби фрейм за първи път в турнира и да прекрати поредицата си, започната още във финала с Дин Дзюнхуей в Световната Гран при. Хигинс спря своята визита на 29 точки, но О’Съливан не можа да реализира всички червени и можеше да се задоволи само с начало на сейфти размяна по последната 1-точкова топка. Вълшебника от Уишоу обаче първи „мигна” и след нежелан контакт с ръба на джоба масата бе предоставена „на тепсия” за Ракетата – 26 точки и разчистване до черната за 1:0 в полза на Гения от Чигуел след 24-минутен фрейм. The Rocket was unable to fire when Higgins applied the pressure



He exits the Welsh Open in the quarter finals after a 5-1 defeat pic.twitter.com/C8g3BoAZ8U — Ronnie O'Sullifan (@_RocketFan147) March 2, 2018 След три победи по 4:0 срещу Греъм Дот, Дейвид Грейс и Майк Дън, О’Съливан все пак бе принуден да стои на стола за 95% от втория фрейм срещу Хигинс и най-накрая загуби партия. Вълшебника от Уишоу направи 36-ия си сенчъри брейк и 708-ми в кариерата, за да изравни на 1:1 след разчистване до синя (имаше възможност и за пълно разчистване, но шотландецът направи изненадващ пропуск по синята от добра позиция) – 113 точки. CENTURY: Higgins hits back superbly with a break of 113 to make it one apiece! #WelshOpen pic.twitter.com/OJbr3aoV6p — Live Snooker (@Livesnooker) March 2, 2018 Хигинс отново беше безкомпромисен в следващия фрейм и го спечели убедително, като за втори пореден път Рони нямаше възможност да реализира дори и една топка. След кратка визита и 26 точки в актива си шотландецът предостави шанс на Ракетата да се върне на масата, но само за бърза размяна на защитни удари. Вълшебника от Уишоу отново действа с премерен риск и завидна точност с щека в ръка, за да си върне изгодна позиция между топките. Той можеше да направи и втори пореден сенчъри брейк, но пропусна възможността, само че и 57-те пункта в актива му от посещението на масата бяха достатъчни за 2:1. Ronnie O'Sullivan 12 John Higgins



A 57 break sees Higgins move in front in this fascinating Quarter-Final tie! #WelshOpen pic.twitter.com/4g8rtBUlxJ — Live Snooker (@Livesnooker) March 2, 2018 В четвъртия фрейм при вкарани само 3 червени двамата предпочитаха да се дебнат за грешка с по-защитни удари и „шот-ту-натинг”, като личеше как никой не искаше да рискува с прекалено сложно изпълнение. Ракетата дочака желаната грешка на Хигинс, който от трудно положение пропусна два пъти подред червена за срещуположните долни ъглови джобове и остави червената между челюстите. Гения от Чигуел обаче също не бе напълно прецизен и отново направи непредизвикана грешка с пропуск по среден джоб. Двамата продължиха с фрапиращите неточности, а О’Съливан, реално, не се възползва от двата си шанса за по-продължителна визита. Вълшебника обаче преподряза черната и серията му секна на 28 точки при разпръснати последни пет червени. Рони вкара три от тях и постави снукър зад зелена и кафява на левия борд, а Хигинс отново не показа класа в последвалата кратка сейфти размяна. О’Съливан изглеждаше уверен в спечелването на фрейма, когато направи неочакван фаул, вкарвайки кюбола в среден при 59-39 в своя полза реализирана само жълтата от цветовете. Шотландецът разчисти масата и поведе с 3:1, възползвайки се от малшанса на Рони, за да поведе по-значително преди интервала. Ronnie O'Sullivan 13 John Higgins



Three frames on the spin for Higgins as he edges a close-run fourth to go two clear at the interval! The Rocket with work to do here... pic.twitter.com/6QfI7OSL0R — Live Snooker (@Livesnooker) March 2, 2018 Чудесна дълга червена започна серия на Рони, която можеше да се окаже печеливша, ако бялата не бе решила да не развие групата и да остане плътно в нея при вторичен разбиващ удар. Така вместо с бърз сенчъри, О’Съливан върна съперника си на масата при брейк от само 30. Веднага след това двамата направиха по един пропуск, като особено този на Ракетата за долен десен джоб бе неочакван, особено на фона на силната му форма в последните две седмици. Хигинс направи поредица от 60, но трябваше да си седне на стола, защото последните три червени бяха залепени за бордовете. Рони пак не можа да се възползва от визитата си, а съперникът му бе безпогрешен и доведе двубоя до финалната права при 4:1 аванс. Рони направи хубав удар от трудно положение в началото на шестия фрейм, но за пореден път не бе възнаграден от движението на кюбола и не можа да се позиционира, за да се възползва от добре подредената маса. Това направи противникът му с нов безмилостен сенчъри брейк от 101 точки за крайното 5:1.

