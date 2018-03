Яноне и Suzuki доминираха във втория ден от предсезонния MotoGP тест в Катар

Пилотът на Suzuki Андреа Яноне бе най-бързият пилот във втория ден от предсезонния тест в MotoGP, провеждан на катарската писта "Лосаил". Италианецът детронира бившия си съотборник в Ducati Андреа Довициозо със само 0.041 секунди в заключителния час на тестовата сесия с обиколка за 1:54.586 минути.

Първият пилот, който излезе на пистата, бе Хорхе Лоренсо, а той бе и единственият за първите два часа от началото на сесията. Трасето се напълни едва след като започна да се смрачава, тъй като по традиция състезанието в Катар по-късно този месец се провежда под светлините на изкуствени прожектори през нощта.

Тестът бе прекъснат от краткотраен дъжд и червен флаг заради катастрофа на трима сателитни пилоти на завой номер 1 – дуото на Ducati Данило Петручи и Джак Милър – и Йоан Зарко с Yamaha. Веднага след паузата започна съперничеството между Яноне и Довициозо, като вторият първи записа време за под минута и 55 секунди. Световният шампион Марк Маркес катастрофира само час преди финала днес, изпробвайки новите аеро елементи на Honda. По-късно обаче успя да подобри представянето си и се изкачи до третата позиция.

Зарко бе топ пилотът с Yamaha на четвърто място пред съотборника на Яноне в Suzuki Алекс Ринс и Кал Кръчлоу с Honda. Само 0.002 секунди не достигнаха на Маверик Винялес да влезе в топ 6 и остана седми, а съотборникът му Валентино Роси завърши деня десети.

Утрешният ден ще сложи финала на предсезонната подготовка в MotoGP. Последният половин час от теста ще бъде проведен на изкуствено намокрена писта, за да се проучи дали пилотите ще се справят със състезанието в Катар на 18 март в случай на дъжд.