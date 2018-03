Англия Клоп: Трябва да запазим позитивната тенденция 02 март 2018 | 17:20 - Обновена 0 0 0 0 2 Klopp: "You can't have 57pts if everything is wrong, a lot of things are really positive." #LFChttps://t.co/QlqqSA98EP — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) March 2, 2018



“Все още сме в много позитивно настроение, но трябва да спечелим срещата си с Нюкасъл, за да запазим тази тенденция. Отличните финансови резултати са нещо хубаво, но предпочитам да се концентрирам върху работата си на терена. Клубът инвестира много пари от моето идване насам. Изградихме нова трибуна, купихме фантастични играчи и планираме ново тренировъчно игрище. Другото не ме интересува чак толкова. Взехме играчите, които искахме да привлечем, за точно толкова пари, колкото искахме да платим за тях. В отлична позиция сме”, коментира положителните финансови отчети и положението в клуба германеца. Reporter: Were you not animated on the touchline because you were relaxed about the result, Jurgen?



Klopp: No, it was freezing. — Empire of the Kop (@empireofthekop) February 24, 2018



Клоп се оплака от тежките условия за подготовка преди срещата, след като Англия бе завладяна от студен фронт, който донесе силни ветрове и снеговалежи из цялата страна.

“Подготовката бе нарушена, доста е студено, а това не е добре за мускулите. Вятърът бе доста силен и се наложи да тренираме вътре в определени ситуации”, завърши бившият наставник на Борусия Дортмунд.

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп съобщи, че полузащитниците Жоржиньо Вайналдум и Бен Уудбърн ще пропуснат срещата с Нюкасъл. Двамата имат стомашни проблеми, като Клоп дори навлезе в специфика, обяснявайки, че става дума за диария, заради което ще пропуснат мача със "свраките".



