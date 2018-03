Англия Жозе: Това е последният сезон на Златан в Ман Юнайтед 02 март 2018 | 16:22 - Обновена 0 0 0 1 7



"Всички сме на мнение, че това е последният сезон на Златан в Манчестър Юнайтед. От него обаче зависи дали ще продължи да играе, или ще прекрати кариерата си", каза Моуриньо по адрес на шведския таран, който преди по-малко от година скъса кръстни връзки.



"Мисля, че Златан е намерил правилния път в живота. Той е невероятен футболист с изключителна кариера и единствено тази ужасяваща контузия в неправилния момент му попречи да има два фантастични сезона с нас", добави Моуриньо.



"Настоящият сезон е много труден за него. В момента той не е контузен, но дали той е щастлив и готов да помогне на отбора сега? Не е, но той е толкова честен и има такъв шампионски дух, че би се върнал на терена, единствено ако е напълно готов за това. Той работи здраво и се надявам, че ще успее да навлезе във форма, която да му позволи да достигне до нивото, на което той иска да бъде", каза още мениджърът на Юнайтед. ZLATAN EXIT



Zlatan Ibrahimovic set to leave Man Utd at the end of the season, says Jose Mourinho



Read more: https://t.co/yfOS9fCq86 pic.twitter.com/1pWN2ExS5S — Sky Sports PL (@SkySportsPL) March 2, 2018



Португалецът добави, че все още не знае дали Маруан Фелайни ще остане в отбора и след края на сезона. Договорът на белгиеца, както този на Ибрахимович, изтича в края на сезона.



"Ситуацията при Фелайни е различна. Той е все още млад и макар да бе опериран, това бе съвсем малка операция, така че той ще може да играе до няколко седмици. Ако продължим в Шампионската лига и достигнем до полуфинала за Купата на Англия, то той ще може да ни помогне в най-важните мачове от сезона. Все още обаче не знам дали той ще остане в тима и през новия сезон. Моето желание и това на клуба е той да остане", каза Моуриньо. Mourinho on Fellaini's future: "Is he going to stay or leave? I don’t know, but I want him to stay and the club want him to stay." https://t.co/es8Aa9OJaf — Mirror Football (@MirrorFootball) March 2, 2018 Португалецът отново каза няколко изречения и за младия талант Скот Мактоминей, който се наложи сред титулярните единайсет последните седмици.



“Моят съвет към него е да продължи да се развива по същия начин. Той е много отворен към това да се учи, да се развива, подхожда много интелигентно и трябва да се бори за игрови минути. Той премина няколко много важни теста - психически, за зрялост и за спокойствие, но все още има дълъг път, който да извърви”, е мнението на Жозе. Mourinho also gushed about his golden child McTominay again #mufc https://t.co/6RlK3SxCGA — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) March 2, 2018



В края на пресконференцията си Моуриньо изиска повече уважение към постигнатото от тима му през този сезон, тъй като макар и да изостава с 16 точки от лидера Тотнъм, Челси и



