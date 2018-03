Волейбол Цветан Соколов срещу Николай Пенчев на 1/4-финал в Шампионската лига 02 март 2018 | 13:55 - Обновена 0 0 0 0 0

Studio Jajo, co oni tam nadajo, a rce opadajo... #CLVolleyM pic.twitter.com/XmyGWLSeVi — Micha Biegun (@BiegunMichal) March 2, 2018

Победителят от тази двойка ще срещне по-добрия от двойката Шомон (Франция) - Трентино Диатек Тренто (Италия). Френският шампион е воден от бившия селекционер на националния отбор на България Силвано Пранди, а Тренто е първи клуб в чужбина за Цветан Соколов.



Турският Халкбанк (Анкара) с Велизар Чернокожев среща финалиста от 2017 година и лидер в Италия Сър Колуси Сикома (Перуджа). Победителят от тази двойка ще се изправи срещу по-добрия от двойката Нолико, Маасейк (Белгия) - Локомотив, Новосибирск (Русия). Тимът от Русия е воден от Пламен Константинов, който е и селекционер на държавния тим на България.



Германският гранд Фридрихсхафен с национала Мартин Атанасов среща Берлин РВ в местното дерби, а победителят от германския сблъсък ще спори с полски тим. Ястрежебски Венгел (Ястжебие-Здруй) и шампиона ЗАКСА (Кандженджин-Козле) ще определят и последния 1/4-финалист в турнира.

#CLVolleyM PO12 round we’ll play against @lokovolleyns @CEVolleyballCL pic.twitter.com/RGs5v1daXo — NOLIKO Maaseik (@NOLIKO_Maaseik) March 2, 2018

Победителят в Шампионската лига от 2017 година руският Зенит (Казан) ще домакин на финалите на Шампионската лига за първи път през 2018 година.

The 2018 Men's Champions League Final Four will be held in Kazan, with @volleyzenit hosting on May 12th and 13th.#CLVolleyM pic.twitter.com/Z692xeeedg — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) March 1, 2018

