Райола: Балотели струва 100 млн., преговарям с Ювентус, Интер, Рома и Наполи за него

Mino Raiola insists Mario Balotelli is "worth €100m” and "I’ve spoken with #Juventus, #ASRoma, #Napoli and #Inter" but "not #ACMilan because Mirabelli is there and I'm not on his level". https://t.co/0mf4clTR1l #OGCNice #FCIM pic.twitter.com/vHyqOhB6ES