Наш фигурист ще гони финал на световното със... счупена кънка 02 март 2018 | 11:33



“Много искам да вляза в първите 24. Кратката ми програма е на „Лунната соната“, а волната Nero на Two Steps from Hell. Вече тренирам много повече и играя по-спокойно“, така възпитаникът на Даниела Величкова обясни огромният си прогрес от последния сезон. Алекс от дете се възхищава на Евгени Плюшченко.



На шампионата ще бъдем представени още от Александра Фейгин и от танцовата двойка Яна Божилова и Калоян Георгиев. Последните двама се готвят в Италия, като преди около месец партньорката е била порязана, но вече е добре.



Саша Фейгин остана на едно място от волната програма при дебюта си преди година, а сега е целта е попадане в топ 10, за да може след година страната ни да има две участнички при жените.



“Надявам се да се представя добре. Кратката ми програма е по музика на Елвис Пресли, а волната е съвсем нова - „Лешникотрошачката“. Имам контузия на коляното, която се повтаря и затова ще играя с наколенка до края на сезона. Бях в Израел на преглед и казаха, че зараства и няма нужда от операция“, заяви 15-годишната ни надежда, която призна, че се възхищава на олимпийската вицешампионка от ПьонгЧанг 2018 Евгения Медведева, която преди 4 години стана втора на Световното за юноши и девойки в София.



Нейният треньор Андрей Лутай разкри, че Александра вече е изпълнявала троен аксел на тренировка, както и сложната комбинация от троен луц с троен ритбергер, която в момента е запазена марка на олимпийската шампионка Алина Загитова.



