Хамилтън оценява W09 като по-добра кола от миналогодишната

Люис Хамилтън се изказа положително след първия "по-нормален" ден от предсезонните тестове за 2018, и след като направи най-бързата обиколка.

"Направих само 69 обиколки, но определено мога да кажа, че колата е по-добра от миналогодишната".

Британецът определи W09 като по-голямата сестра на болида от 2017, защото по отношение на управлението няма съществени разлики, но усещането е по-добро. Той допълни още, че има нужда от още балансиране, но изгледите са много-позитивни.

На въпрос дали вече мисли за спечелване на петата си световна титла, Люис отговори, че за момента е изцяло съсредоточен върху възможностите на новата кола.

Хамилтън сподели също, че се надява на по-голяма конкуренция в челото, защото тогава предизвикателството е по-голямо.

"Определено когато битката е по-близка, чувството да победиш е по-хубаво".

Четирикратният световен шампион каза още, че би било добре всички да се състезават при равни условия, за да си проличи най-ясно кой наистина е номер 1.

Testing. A time when all of the theory, research and hard work over winter are put to the test. After the weather we've seen this week it felt awesome putting in 69 laps today. Looking forward to putting in more laps @MercedesAMGF1 #F1Testing #F1 #DrivenByEachOther pic.twitter.com/PjfqKwOfD3