Кой отбор направи най-много километри на първия тест в Барселона?

Първият предсезонен тест във Формула 1 приключи. За съжаление, заради необичайно лошите метеорологични условия в Барселона, тимовете не успяха да извлекат достатъчно полезна информация от него. Заради студеното и влажно време, както и проваления трети ден заради сняг, повечето отбори изглежда са изостанали в своите предварителни програми.

Въпреки това, може би неочаквано за мнозина, Торо Росо е отборът, който навъртя най-много километри на "Каталуния". Това на практика показва, че двигателят Хонда е значително по-надежден, отколкото беше преди една година. Също така е повод за радост в лагера на енергийната напитка и за размисъл в бившия партньор на японците – Макларън.

Доста под очакванията се представиха Форс Индия, Хаас и Ред Бул. Сега надеждите на всички са, че във вторник, когато тестовете продължават, времето ще бъде много по-добро, за да добием всички по-реална представа какво ни очаква поне в началото на сезона.

