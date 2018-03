Тенис 183-ата в света взе скалпа на шампионката от US Open 02 март 2018 | 10:20 0 0 0 0 0



Фьогеле, 183-а в световната ранглиста в момента, записа най-значимата си победа от почти пет години, след като се наложи над състезателка от топ 20 на класацията на WТА за първи път от турнира в Токио през 2013 година.



What a way to save match point!@SloaneStephens unloads on the forehand to stay alive! #AMT2018 pic.twitter.com/LbOClYIglK — WTA (@WTA) March 1, 2018

Следващата съперничка на швейцарката ще бъде квалификантката Ребека Петерсон (Швеция), която се справи категорично с поставената под номер 4 Шуай Чжан (Китай) с 6:2, 6:1.



Защитаващата титлата си Леся Цуренко (Украйна) се класира за полуфиналите, след като елиминира поставената под номер 2 Кристина Младенович (Франция) с 6:2, 6:2 в повторение на мача за трофея от миналата година.



В търсене на втори пореден финал украинката ще срещне номер 3 Даря Гаврилова (Австралия), която спечели срещу Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) с 6:4, 4:6, 6:2.





