Лека атлетика Трето поредно световно злато за Дибаба на 3000 м 01 март 2018 | 22:57 - Обновена



Full results of women's 3000m, which is won by Genzebe Dibaba for the third consecutive time



The event has been won by an Ethiopian athlete in eight of the last nine editions. Dominant. #IAAFworlds // https://t.co/hYAoaPzpR5 pic.twitter.com/oLiVEuFamX — IAAF (@iaaforg) March 1, 2018 Иначе Дибаба проведе най-добре от тактическа гледна точка своето бягане. Етиопката се движеше в челната група през първите два километра. Първа водачеството пое Мюир, а след това беше заменена от младата германка Констанце Клостерхалфен. Пет обиколки преди края Дибаба пое нещата в свои ръце и застана убедително начело, като успя да удържи на натиска на съперничките си до самия край.

As the Ethiopian anthem rings around the arena, @GenzebeD collects her



It's her third consecutive 3000m #IAAFworlds indoor title. pic.twitter.com/S8s0zx7xMY — IAAF (@iaaforg) March 1, 2018 Гензебе Дибаба показа, че няма кой да я спре по пътя към третата й световна титла на 3000 метра в зала. Етиопката стигна до третото си поредно злато от планетарен шампионат под покрив в Бирмингам, след като направи най-разумното бягане във финала. Дибаба стигна до титлата с време от 8:45.05 минути. Сребърния медал с личен рекорд за сезона от 8:45.68 мин извоюва друга етиопка, но състезаваща се за Холандия - Сифан Хасан. Окуражавана от бурните аплодисменти по трибуните, двойната европейска шампионка на 1500 м и 3000 м Лаура Мюир (Великобритания) извоюва бронзовото отличие с лично постижение за сезона от 8:45.78 мин. Мюир атакува и сребърния медал, но силите й не стигнаха за него.Иначе Дибаба проведе най-добре от тактическа гледна точка своето бягане. Етиопката се движеше в челната група през първите два километра. Първа водачеството пое Мюир, а след това беше заменена от младата германка Констанце Клостерхалфен. Пет обиколки преди края Дибаба пое нещата в свои ръце и застана убедително начело, като успя да удържи на натиска на съперничките си до самия край.

