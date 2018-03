Винялес най-бърз в първия ден от предсезонния MotoGP тест в Катар

Yamaha стои доста по-добре на пистата в последния предсезонен тест от зимната подготовка в MotoGP. Заводското дуо Валентино Роси и Маверик Винялес бяха сред доминиращите пилоти на катарската "Лосаил" днес, като вторият записа и най-доброто време за осемчасовата сесия и общо 64 обиколки. Денят бе коренно различен за Винялес от изминалите два теста в Малайзия и Тайланд, където той срещна доста проблеми със сцеплението на задната гума.

