Хамилтън с най-добро време през последния ден от теста

Люис Хамилтън оглави последния ден от първия предсезонен тест на пистата "Каталуния" в Испания. Пилотът на Мерцедес изпревари Стофъл Вандоорн с Макларън и Себастиан Фетел с Ферари, екипиран с гуми медиум.

Преди това Вандоорн беше в челото и направи поредица от силни обиколки с гуми хиперсофт, но когато Хамилтън се намеси, пилотът на Макларън се оказа принуден да отстъпи първото място.

Трети се подреди Себастиан Фетел с Ферари, който направи най-силната си обиколка със софт смеси, а четвърти бе Кевин Магнусен с Хаас.

След като направи 110 обиколки, Вандоорн отстъпи болида на съотборника си Фернандо Алонсо в последните часове от сесията. Испанецът добави още 51 и финишира в топ 5.

Така в крайна сметка днес на пистата излязоха 15 от общо 20-те пилоти, защото повечето отбори разпредилиха програмата между двамата си пилоти. Причина за смените бе и времето, което се подобри в сравнение с вчера. Температурите бяха доста по-високи и това позволи на всички да наваксат изгубените обиколки заради студа през първите три дни от теста.

Единствено Ред Бул не успяха да натрупат кой знае колко километри. Макс Верстапен прекара по-голямата част от сутринта в гаража и направи първата си обиколка за време чак по обяд. Накрая се прибра само с 35, направени предимно с гуми медиум. Когато сложи софт, се завъртя и влезе в чакъла при 12-и завой. След това колата се върна в гаража на Ред Бул и не излезе повече от там.

