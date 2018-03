Тенис Баутиста Агут е на полуфинал в Дубай за първи път 01 март 2018 | 17:17 0 0 0 0 0



29-годишният испанец навакса ранен пасив от 1:3 гейма, след което взе тайбрека със 7:4 точки, за да спечели първия сет. Във втората част той проби за 5:4 и затвори мача при собствен сервис.

Roberto #BautistaAgut sort Borna #Coric 7-6 6-4 et venge enfin les 2 Français Gasquet et Paire sortis coup sur coup par le Croate à Dubaï pic.twitter.com/4BAz5Avf5b — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) March 1, 2018

"Мисля, че показах много добър



В търсене на 14-и финал в кариерата си той очаква победителя от срещата между участващия с "уайлд кард" Малек Джазири (Тунис) и Стефанос Циципас (Гърция). Испанецът Роберто Баутиста Агут се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите на турнира по тенис в Дубай с награден фонтд 2,62 милиона долара. Поставеният под номер 3 Баутиста Агут се наложи над хърватина Борна Чорич със 7:6(4), 6:4 за 102 минути.29-годишният испанец навакса ранен пасив от 1:3 гейма, след което взе тайбрека със 7:4 точки, за да спечели първия сет. Във втората част той проби за 5:4 и затвори мача при собствен сервис."Мисля, че показах много добър тенис . Не беше лесно да победи Борна, който също игра много солидно. Той сервираше добре и игра доста агресивно. Нямах възможност да се отпусна нито за момент в мача", коментира Баутиста Агут.В търсене на 14-и финал в кариерата си той очаква победителя от срещата между участващия с "уайлд кард" Малек Джазири (Тунис) и Стефанос Циципас (Гърция).

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2191

1