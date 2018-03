Снукър Ракетата стигна 1/8-финал в Кардиф за само 44 минути 01 март 2018 | 16:21 0 0 0 0 4

A stunning display from @ronnieo147! Breaks of 96, 133, 63 and 100 have seen him down David Grace in just 44 minutes. #WelshOpen pic.twitter.com/0eyQcqY8Lk — World Snooker (@WorldSnooker1) March 1, 2018

Той направи брейкове от 96, 133, 63 и 100 точки, като увеличи сметката си на сенчърита в кариерата на 936. Само през този сезон Гения от Чигуел има 62 “стотици” и при положение че вече отпаднаха хора като Марк Селби, Дин Дзюнхуей, Нийл Робъртсън и Джъд Тръмп, то Рони има добри шансове за рекордна пета титла в кампанията.



Следващият му опонент е Майк Дън. Ronnie O'Sullivan wins 4-0 again with breaks of...



96

133

63

107



That's 62 centuries for the season and 936 in his career!



Our favourite shot of the match...pic.twitter.com/2D860xnBKc — Sporting Life (@SportingLife) March 1, 2018

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

