Българският хибрид Sin R1 550 с премиера на Автосалона в Женева

Изпълнителният директор на Sin Cars Росен Даскалов ще представи на Автосалона в Женева този месец (8 - 18 март) хибридната версия на успешния модел Sin R1 550, с която компанията прави стъпка напред към електрическия автомобилен свят.Емоцията от шофирането на Sin R1 550, задвижван от атмосферен V8 двигател, е вълнуващо удоволствие, което обаче не може да бъде усетено в претъпканите улици на съвременните градове. За да се справят с този проблем, Sin Cars, въвеждат градска plug-in хибридна система, която позволява шофиране от 60 километра на чисто електричество с максимална скорост от 100 км/ч - без замърсяване и с пълната мощност в готовност, когато сте на дълъг път.

По-детайлно погледнато, хибридната версия на Sin R1 550 разполага с батерия с капацитет: 100Ah, напрежение от 120V и 12kWh мощност. Електрическият мотор е с максимално напрежение от 132V, номинален въртящ момент: 235 N/m, номинална мощност: 120 кс при 8000 оборота. Централно разположеният 6.2-литров двигател е с мощност 450 кс при 6500 оборота и 637 Nm максимален въртящ момент, с ускорение от 0 до 100 за 3.5 секунди и максимална скорост над 300 км/ч.

Sin Cars will show its new plug-in hybrid R1 550 supercar at the Geneva Motor Show, combining a 6.2-liter V8 with a 120-horsepower electric motor. https://t.co/3wfa9dpUFN