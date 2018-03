Рикардо: "Ако пак вали сняг другата седмица, ще си извадя зъб" (видео)

Също както своите колеги, Даниел Рикардо беше доста отегчен от вчерашния провален ден от предсезонните тестове във Формула 1. Пилотът на Ред Бул пусна забавно видео в Туитър, в което споделя разочарованието си от лошото време. Австралиецът споделя, че неговият личен треньор Майкъл за първи път през живота си видял сняг.

В края на клипчето Рикардо се заканва, че ако и следващата седмица вали сняг, той най-вероятно ще си извади някой зъб.

Всички се надяват времето да бъде по-благосклонно следващата седмица, когато във вторник започва втората фаза от предсезонните тестове.

Daniel's done Until next week... His #F1Testing lowdown is in! pic.twitter.com/IG6mV96jXR