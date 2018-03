3 нови Ф1 състезания през 2019: Виетнам, Аржентина и Маями

Либърти Медиа работи по финализиране на сделки с Виетнам, Аржентина и Маями, твърди немското издание Ауто Мотор унд Шпорт. Според информацията, новите локации вече са пред одобряване от ФИА.

Стартът във Виетнам ще бъде по улиците на столицата Ханой, същото се отнася и до Маями, САЩ. За Аржентина ще бъде използвана старата писта край Буенос Айрес. Твърди се още, че първите две са вече почти напълно уговорени за Ф1 календара през 2019.

В Аржентина все още не е сигурно дали ще се справят с финансирането на ремонтните дейности по набелязаната писта.

Наскоро бившият собственик на Формула 1 Бърни Екълстън сподели, че е работил по сделка за Виетнам още преди няколко години. Тогава той беше заявил, че цената е щяла да бъде 64 милиона долара, а сега Либърти сигурно лесно ще се договорят с местните промоутъри.

