Дженсън Бътън се качва в най-новия Civic Type R, за да създава рекорди (видео)

Honda възнамерява да затвърди лидерството на победител с много награди за спортния си модел Civic Type R, като за целта създава звезден отбор от пилоти, с чиято помощ ще постави нови рекорди на емблематични европейски състезателни писти.

Пълният списък от имена все още не е финализиран, но компанията е получила потвърждение от световния шампион във Формула 1 за 2009 година и настоящ пилот в NSX Super GT Дженсън Бътън (Великобритания). Пилотите от WTCR Тиаго Монтейро (Португалия), Естебан Гериери (Аржентина) и звездата от NSX Super GT – Бертран Багет (Белгия) също ще се включат в начинанието.

Подобни тестове, но с предишното поколение на Civic Type R, резултирали в рекорди, бяха правени през 2016 г. на пистите "Силвърстоун", "Спа-Франкошам", "Монца", "Ещорил" и "Хунгароринг". Пилотите, участвали в тях, бяха от Британския автомобилен туринг шампионат и Световния автомобилен туринг шампионат.

Новият Honda Civic Type R е неизменна част от наследството на Honda в областта на високоскоскоростните хечбек автомобили и е символ на спортните гени на марката. Той е с олекотена каросерия с нисък център на тежестта и умно измислено окачване с допълнителни рамене, което намалява въртящия момент на волана и така подобрява пътното поведение при влизане в завой с висока скорост.

Оборудван с 2.0-литровия двигател VTEC TURBO, новият Honda Civic Type R предлага максимална мощност от 320 кс при 6500 об/мин и максимален въртящ момент от 400 Нм в диапазона от 2500 до 4500 об/мин. Автомобилът развива максимална скорост от 272 км/ч и ускорява от място до 100 км/ч за едва 5.7 секунди. През април 2017 година се доказа като най-бързият производствен модел с предно предаване на пистата Нюрбургринг Нордшлайфе с време за обиколка от едва 7 минути 43 секунди и 8 десети.

