Головкин и Канело обещаха дори по-ярко боксово шоу в реванша

“Първият мач си е за първия мач, може би го победих с няколко точки, но беше много оспорвано. Сега не гледам на двубоя като реванш, а като изцяло нова среща, за която съм напълно готов още сега”, коментира Головкин.



“Някои хора си мислят, че той ме е победил в първия мач, затова сега вторият ще изтрие всякакви съмнения около това дали съм бил по-добрият боксьор и през септември. Феновете да се подготвят за поредна незабравима боксова вечер”, сподели Алварес.



