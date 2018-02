Снегът прекъсна за кратко и предсезонната подготовка във Ф1

Стартът на третия ден от предсезонните тестове във Формула 1 бе забавен заради падналия сняг на испанската писта "Каталуния". Разбира се, още преди планираното начало на сесията самото трасе вече бе изчистено, но снегът продължи да вали, а температурата на пистата бе около 0 градуса по Целзий. Официално началото на днешната сесия ще бъде дадено в 13 часа българско време и до 19 часа пилотите ще могат да излязат на пистата.

Ниски температури белязаха и изминалите два дни от първия предсезонен тест в шампионата. От официалния профил на каталунската писта в Twitter бе публикувано съобщение, че червеният флаг днес ще бъде отменен, когато медицинският хеликоптер вече е способен да лети.

Според Autosport отборите провеждаха дискусии за възможната отмяна на днешната сесия и насрочването й за друг ден, в който тестът би бил по-ползотворен. Решението обаче трябваше да бъде единодушно, което затрудни екипите. От Ферари по-рано сутринта заявиха, че Кими Райконен със сигурност ще излезе на пистата днес, а Autosport разкри, че някои отбори искат да направят фотосесия на болидите си на заснежената писта, сред които - и Уилямс.

In case you're wondering: yes, Kimi is due to be at the wheel for @ScuderiaFerrari today #Iceman #F1Testing pic.twitter.com/ZEbB5dyLwq