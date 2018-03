Тенис Шампионът в Акапулко отпадна на старта, квалификант измъчи Тийм 28 февруари 2018 | 10:56 - Обновена 0 0 0 0 0



Американецът, който през 2017 година победи на финала "Краля на клея" Рафаел Надал (Испания), пропиля аванс от 3:1 гейма в решителния трети сет и допусна обрат, след като в последвалия тайбрек взе само 2 от първите 8 разигравания.



Ебдън ще играе във втория кръг срещу друг американец Джаред Доналдсън (САЩ). Победителят през 2016 година Доминик Тийм (Австрия) стартира с труден успех над британския квалификант Камерън Нори с 6:3, 5:7, 7:5 след почти два часа и половина игра.



Тийм пропусна мачбол, когато сервираше за победата при 5:4 във втория сет, след което Нори изравни.



Австриецът, трети в схемата, все пак реализира решаващ брейк за 6:5 в третата част и това се оказа достатъчно.



Sound on (but not too loud) to hear the reaction as @ThiemDomi defeats Cam Norrie 6-3 5-7 7-5.#AMT2018 pic.twitter.com/AoJkS8YrYv — Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2018

За място на четвъртфиналите той ще играе срещу канадския левичар Денис Шаповалов, който се справи със завръщащия се след контузия на китката бивш номер 4 в света Кей Нишикори (Япония) с 6:7(3), 6:3, 6:1.



Шестият поставен Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) нямаше особени проблеми и след 62 минути елиминира германеца Миша Зверев с 6:1, 6:2, неговата най-категорична победа от октомври 2013 година.



Във втория кръг Дел Потро ще срещне четирикратния шампион Давид Ферер от Испания.



.@delpotrojuan needs less than 30 minutes to win the opening set over M. Zverev 6-1 in R1 of Acapulco!https://t.co/RqAyOwCknl #USOpen pic.twitter.com/6OB84l6XyA — US Open Tennis (@usopen) February 28, 2018

Номер 2 Александър Зверев дебютира с успех в Акапулко след 6:3, 7:5 над МакКензи МакДоналд (САЩ), след като не допусна пробив в срещата.



