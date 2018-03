Бейзбол Изрода може би е новият клоузър на Тексас 28 февруари 2018 | 09:23 - Обновена 0 0 0 0 0



Линсекъм е свободен агент от август 2016 г., когато изигра последния си мач за Лос Анджелис Ейнджълс. Тимът от Анахайм взе стартера след 9 сезона в Сан Франциско Джайънтс (2007-2015), но бързо го освободи заради слаба форма. В едва 9 мача за "ангелите" Тими записа 2-9 с 9,16 ERA.



Rangers Agree To Terms With Tim Lincecum https://t.co/UoRSLZRIp0 pic.twitter.com/fYaopYHqWW — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) February 27, 2018

Преди това с "гигантите" той стана три пъти шампион в Световните серии (2010, 2012, 2014), бе избран два пъти за питчер №1 в Националната лига (2008, 2009), участва 4 пъти в Мача на звездите (2008-2011) и хвърли два "ноу хитъра" (2013, 2014). Общо в кариерата си в Мейджър лийг Изрода има баланс 110-89 с 3,74 ERA и 1736 страйкаута.



Според някои източници Тексас има намерение да използва Линсекъм в булпена, като има много голяма вероятност дори да му повери ролята на клоузър. През 2017 г. функцията на затварящ питчер на "рейнджърите" последен изпълняваше Алекс Клаудио, но в момента позицията е вакантна.



Sources: Tim Lincecum is deep into talks with the Texas Rangers on a one-year major league deal, and the expectation is it gets done soon. One possible plan for Lincecum: pitch out of the bullpen. And with the Rangers' closer job wide open, he's got a good shot at securing it. — Jeff Passan (@JeffPassan) February 27, 2018

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

