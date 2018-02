Рено очакват от Ред Бул решение за двигателя до края на май

Ред Бул има финален срок до края на май да вземе решение дали ще продължат партньорството си с двигателите на Рено или ще преминат към Хонда. След като това беше вече направено от Торо Росо за 2018, сега пред отбора вече има две опции, както заяви Кристиан Хорнер.

"Всичко е отворено от 2019 нататък" каза шефът на Ред Бул. "Ще следим много внимателно как се развиват нещата в Торо Росо, но нямаме никакви предварителни нагласи".

От своя страна Рено заявиха пределно ясно, че очакват решението да бъде взето до кроя на месец май, за да могат да си планират следващия сезон. Шефът на компанията Сирил Абитбул отбеляза: "Ние няма да ги чакаме вечно. Сигурен съм, че Кристиан е наясно с това, когато говори за опции".

