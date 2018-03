Тенис Федерер получи наградата "Лауреус" за "Завръщане на годината" 27 февруари 2018 | 20:47 - Обновена 0 0 0 0 3

The Laureus World Comeback of the Year is @rogerfederer! #Laureus18 pic.twitter.com/leYwPZS2yg — #Laureus18 (@LaureusSport) February 27, 2018

Водещият на церемонията - известният британски актьор Бенедикт Къмбърбач - се пошегува с Федерер и го представи като “легендарен фен на футболния клуб Базел”. Призът бе връчен от друга легенда на тениса - Борис Бекер, който си припомни как преди 12 години е наградил Маестрото за първи път и сега е изключително горд да го направи отново.

We're glad to welcome the legendary FC Basel fan, @rogerfederer! #Laureus18 pic.twitter.com/wOoQnf7TPq — #Laureus18 (@LaureusSport) February 27, 2018

“Благодаря ти, Борис, ти беше моето вдъхновение в детството, заедно с големия ти съперник Стефан Едберг, Пийт Сампрас и Майкъл Джордан. Благодаря на всички, които са гласували за мен, щастлив съм, че изобщо играя тенис и изживях толкова невероятна изминала година, която беше като сбъдната мечта.

Трябва да благодаря на лекаря, който ме оперира, защото не знаех дали някога пак ще мога да тичам нормално.

"Last year, it was just a dream come true."



- @rogerfederer reflects on his win for Comeback of the Year. #Laureus18 pic.twitter.com/E4GxOmfTyP — #Laureus18 (@LaureusSport) February 27, 2018

Благодаря на физиотерапевта, който ми помогна да се движа спокойно и без притеснение, благодаря на фитнес треньора ми, който ме подтикваше да тренирам усилено. Първо си мислех, че ще отсъствам два месеца, а после станаха шест, като не можех да повярвам, че ми трябва толкова дълго време. Но треньорът ми каза, че ми трябва един месец за тренировки на форхенда, един месец за тренировки на бекхенда, после за смача и т.н. Почнахме да се шегуваме с тези неща, но шестмесечната пауза се отплати напълно.

Look who's come to say hi at #Laureus18!



@rogerfederer pic.twitter.com/K7kERV8JrK — #Laureus18 (@LaureusSport) February 27, 2018

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

