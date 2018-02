Испания Пуйол: Големите харчове на Барселона са лудост 27 февруари 2018 | 18:25 - Обновена 0 0 0 3 1



Как Ви се струва Барса?

Правят страхотен сезон. Доволен съм от това как се развиват нещата. Има една група от фантастични играчи, а треньорът познаваше философията на клуба и се адаптира много добре.



Зарадва ли Ви преподписването на Пике?

Не се притеснявах относно това. Жерард е там, където иска да бъде, и е щастлив от това. Той вече каза, че ако не продължи да играе в Барселона, ще се откаже от футбола, като има с какво да се занимава. Надявам се да не се откаже, защото е наслада да го гледам как играе.



Не му ли казвате понякога, че се замесва в много скандали? The only captain to lift 6 trophies in 1 year.. Legend Carles Puyol pic.twitter.com/Ogd8oGEbH0 — Leo Messi (@messi10stats) February 18, 2018

Такъв си е Жерард. Понякога трябва да се уважава чуждото мнение и той го прави с всички. Има право да се изразява, както той си иска, стига да уважава другите.



Щеше ли някой с по-слаб характер вече да се е отказал от националния отбор?

Казвал е, че обича да спори. Не е честно това, което трябваше да преживее, но той е способен да го понесе по перфектен начин. Той се фокусира върху играта и е готов.



Но на него му харесва да провокира, нали?

Всеки си има свой характер и на мен ми харесва Жерард. Казва какво мисли и не е лесно да понася това, което трябва да понася. Само се фокусираме върху това, което Пике казва. Ами всичко, което другите му казват на него? Това няма значение, така ли?

Geri, el meu gran amic i company. Et trobo a faltar en el dia a dia, les teves bromes, les meves bronques... Ets molt gran! Per molts anys @3gerardpique #pasionporeldeporte pic.twitter.com/yETCUD4XxR — Carles Puyol (@Carles5puyol) February 2, 2018

Какво мислите за големите харчове на Барселона напоследък?

Това е лудост, но пазарът така диктува. Не може да се контролира и това те кара да внимаваш повече. Не само Барселона, но и останалите отбори.



Какво е мнението Ви за Юмтити?

Миналия сезон се справи много добре. Вече е сред най-добрите централни защитници. Адаптирал се е чудесно. Той е лидер и е сред най-добрите в света.



Превод: КАЛОЯН АНТОНОВ Легендата на Барселона Карлес Пуйол присъства на церемонията по връчването на наградите Laureus и отговори на въпросите на испанските медии.Правят страхотен сезон. Доволен съм от това как се развиват нещата. Има една група от фантастични играчи, а треньорът познаваше философията на клуба и се адаптира много добре.Не се притеснявах относно това. Жерард е там, където иска да бъде, и е щастлив от това. Той вече каза, че ако не продължи да играе в Барселона, ще се откаже от футбола, като има с какво да се занимава. Надявам се да не се откаже, защото е наслада да го гледам как играе.Такъв си е Жерард. Понякога трябва да се уважава чуждото мнение и той го прави с всички. Има право да се изразява, както той си иска, стига да уважава другите.Казвал е, че обича да спори. Не е честно това, което трябваше да преживее, но той е способен да го понесе по перфектен начин. Той се фокусира върху играта и е готов.Всеки си има свой характер и на мен ми харесва Жерард. Казва какво мисли и не е лесно да понася това, което трябва да понася. Само се фокусираме върху това, което Пике казва. Ами всичко, което другите му казват на него? Това няма значение, така ли?Това е лудост, но пазарът така диктува. Не може да се контролира и това те кара да внимаваш повече. Не само Барселона, но и останалите отбори.Миналия сезон се справи много добре. Вече е сред най-добрите централни защитници. Адаптирал се е чудесно. Той е лидер и е сред най-добрите в света.

Още по темата

0 0 0 3 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 5196 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1