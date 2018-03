Англия Легенда на Арсенал: Това средняшко държание трябва да престане 27 февруари 2018 | 15:51 - Обновена 0 0 0 0 3



"Венгер непрекъснато се оправдава, с което се опитва да предпази играчите си. Не съм аз човекът, който трябва да каже дали Венгер да остане след края на сезона, или не, но е факт, че това средняшко държане трябва да бъде прекратено", заяви Райт пред "ББС".



Венгер води Арсенал от 22 години, но за последно "артилеристите" спечелиха титлата през 2004 година, а триумф в Шампионската лига все им убягваше. "Искам да видя Арсенал отново да бъде претендент, да може да подписва с водещи играчи и това да кара феновете да се вълнуват. Искам някой в борда на директорите да поеме отговорност за това", добави Райт, който има 213 мача за Арсенал за период от 7 години. "Kroenke doesn't care"



Strong words from #AFC legend @IanWright0 on Arsenal's management and ethos within the club.



Do you agree?



:https://t.co/Qk7lSDQJ3w pic.twitter.com/5OiKOwAGzL — BBC 5 live Sport (@5liveSport) February 26, 2018



"Не знам колко време ще отнеме на клуба да се върне към предишните си резултати, но очаквам да са поне няколко години. Всеки от отборите в топ 5 се развива с всяка изминала година, докато Арсенал върви в обратната посока. Ще бъде дълъг път обратно към върха", каза още 54-годишният Райт. Ian Wright on Arsene Wenger's decline: "Watching him now is like witnessing the ageing Muhammad Ali against Larry Holmes, or watching Brazil's Ronaldo when he got fat."



